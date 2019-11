High School Sports Modesto area Scores, Stats | Tuesday, Nov. 12, 2019

LOCAL

Golf

Clubs Muni Niners

Turkey Shoot: 1. Barbara Terpstra, 2. Rosalie Schmierer, 3. Harriet Amistadi, 4. Val Guardino, 5. Marilyn McRitchie, 6. Blanche Maguire.

Spring Creek Niners

Turkey Shoot - 3 Clubs & Putter

First Flight: 1. Tammy Miller 47; 2. Linda Lundy 52; 3. Heidi McCusker 53.

Second Flight: 1. Debbie Campiotti 55; 2. Melissa Tyrus 55; 3. Margaret Deeter 55.

Volleyball

High School CIF State Champioships

NorCal - First Round

Tuesday’s Results, late

Division II: No. 13 Gregori at No. 4 Arroyo Grande; No. 14 Harker-San Jose at No. 3 Central Catholic.

Division III: No. 10 Rio American at No. 7 Hilmar.

Division IV: No. 12 Ripon Christian at No. 5 Tamalpais-Mill Valley; No. 15 Calaveras at No. 2 Marin Academy-San Rafael; No. 14 Sierra Pacific-Hanford at No. 3 Escalon.

Division V: No. 9 Urban-San Francisco at No. 8 Le Grand.

Division VI: No. 8 California Crosspoint-Hayward at No. 1 Stone Ridge Christian.