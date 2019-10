High School Sports Modesto area Scores, Stats | Tuesday, Oct. 29, 2019

LOCAL

Bowling

McHenry Bowl Leagues

Mixed Match Point: Matt Figures 289, Edison Tierra 889, Barbara Fuller 279/869. Mon. Madness: Cody Ball 279, Jason Conradson 693, Raquel Shaw 256, Tammy Lewis 650. Del Rio: Richard Simoneau 247, Josh Holly 650, Stacey Welintz 168, Terry Pinol 472. Tues. Triples: Edison Tierra 267/760, Roseanne Martinez 214, Karen Heaton 596. Paramount: Mike Buzick 245, Travel Williams 703, Tess Waitzman 211, Perisa LaGue 576. Wed. Vets: George Burrows 255, Wing Pong 710, Glenda Olsen 177, Barbara Pong 515. Midweek Madness: David Rodgers 214, Bill Briscoe 545, Vickie Briscoe 175/487. Reno Mixed: Greg Fusi 267/723, Janie Casucci 218/588. Wed. Mixed Five’s: Butch Duffy 258/674, Rhonda Worsham 197, Sharon Santwier 557. Pioneer: Joyce Hebert 203/521. Fallfest: Ronnie Swickard 233/616, Chris Chavez 233, Sierra Warnock 171/492. El Portal: Ruth Sonke 174, Chris Magana 174, Cindy Kruger 476. Black Oak Classic: Jason Walton 300, Don Fowzer 1029, Kelly Lebherz 254/821. City Employees: Chris Rosenke 299/753, Carol Hancock 212/544. Federal: Mark Borrego 263, Mark Zaslove 694. Suburban: George Doo 279, Joey Coppedge 645, Carole Tinston 245, Susan Barao 589. Thirsty Thurs.: Nick Davis 261/696, Erica Pierce 226/644. Fri. Vets: Jerry Gundlach 258, Ray Swickard Sr 623, Ray Whitler 623, Barbara Pong 189/484. Dairymen: Michael Dotinga 237/643, Alma Overweg 212/460. Special Olympics: Eric Hawkins 245/405. Casino Bound: Cody Ball 265, David Costa 689, Sharon Santwier 201, Tassie Parkay 564. Blind Bowlers: Jacob Gaddam 213/607, Jerry Moore 175/509, Marcy Smith 131/370. Weekenders: Jimmy Toch 276/626, Anthony Firpo 626, Sierra Warnock 223, Cindy James 514.

Senior Leagues

Friendly Villagers: Farrin Cummins 253/692, Karen Heaton 247/524. Young at Heart: Pinky Martin 210, Phillip Menchaca 526, Ruth Johnson 175/446. Classy Ladies: Judi Sallee 191, Beverlye Llopis 466. S I R: David Brown 258, Dan Erreca 671, Franki Wunder 140/396. Cross Point: Terry McChesney 224, David Beriens 544, Joyce Porter 202, Carol Uballe 480. Prime Timers: John Heaton 218/584, Karen Heaton 180/462.

Youth Leagues

Tues. Bumpers: Chase Lopes 70. Super Bumpers: Sebastian Martinez 111/215, Layla Robinson 99. Tues. Strikers: Evan Knox 99/194, Gabriella Garcia 109. Wild Zodiacs: Jeffery Weber 159, Nolan Powell 419, Marci Venway 154/426. Jr. Gold Doubles: Jacob Gaddam 300/1053, Merritt Hill 219, Yuki Claudio 736. Thur. Trios: Jimmy Brown 224/439, Laura Fernandes 132/262. Sat. Bumpers: J’Adore McKinney 108. Super Bumpers: Aiden Martin Sanchez 108/180, Sienna Lira 86/119. Sat. Comics: Zander Williams 144/223, Jaclynn Clair Stout 127/240. Sat. Rollers: Mikey Arnold 141/362, Emma Arnold 132. Jr. Adult: Halloween Fun Day.

Yosemite Lanes Day Leagues

Veterans: Bill Sterling 269, Jim Bass 705, Carol Riggs 232/565. Midway Scratch: Ray Gamble 258/651, Tracy Marshall 215/590. Jalopy Seniors: Mark Cooly 221, Harold Walker 565, Elaine Van Holland 191, Linda David 531. Morning Belles: Bobbie Sargent 201/516. Golden Age: Larry Leal 267, Ted Cicero 635, Linda David 203/575. National Seniors: Bob Webster 263, Edison Tierra 697, Linda Faughn 205, Roxanne Grubb 525. Staikoff: Wil Hackett 275, Pedro Flores 711, Camilla Delgado 246, Jennifer Braham 598.

Night Leagues

San Joaquin: Michael Ramos 255, Nick Garner 581, Sharon Martin 168/444. Black Oak Classic: Nick Kelley 279, Michael Bartlow 763, Stephany Dewar 255, Sharon Aronson 608. Comet: Robert Wrachford Jr 267/745, Megan Hunter 252/659. Town & Country: Michael Bartlow 279/781. The Fun Junkies: Derek Johns 228, Nathan Steen 565, Olga Ruezga 157/429. Storer League: Steven Munson 269/647, Sharliene Hackett 202, Tina Burke 543. Guys & Gals: Freddie Bibbs 288/706, Barbara Sanders 212, Rhonda Benham 510. Telco: Jonathan Nyberg 276/715. Mexican American: Raymond Taylor 267/695, Tina Munson 211/613. Gallo Industrial: Mike McGrath 277/800, Sharon Aronson 225, Chole Wix 225, Cat Eastham 610. Major: Michael Bartlow 279, Freddy Irvin 759, Tina Munson 247/667. Reno/Tahoe: Eric Nieman 300/704, Kellie Prime 195/557. Sun. Jr./Adult: Jose Lopez 205/560, Tori Young 215/523. Sun. Fun Mixers: Javier Barrientos 268, Tony Cordova 713, Shelly Sahl 205, Camilla Delgado 561.

Youth

Stingrays: Carter Christensen 198/567, Sheena Randall 140/362. Sun. Jr./Adult: Darrin Riddle 225/524.

Golf

High School Girls Masters Tournament

at The Reserve at Spanos Park, Stockton, Par 72

Teams: 1. Granite Bay 372; 2. Rocklin 409; 3. Vista del Lago 420; 4. Oakdale 423; T5. Oak Ridge, Whitney 449; 7. St. Francis 452; 8. Pleasant Grove 458; 9. Enochs 471; 10. Bear River 476; 11. Woodcreek 495; 12. West Campus 563.

Individual Local Finishers: Ainslie Coughran (Turlock) 80; Melinda Amick (East Union) 86; Olivia Machado (Hilmar) 91; Makena Ebster (Gregori) 94; Lyla Patel (Modesto) 106; Maddy Haflich (Johansen) 108; Mikaelia Manto (Sierra) DNF.

Top Individuals (Advance to NorCal): Amelia Garibaldi (Lodi) 70; Brenna Preap (Bear Creek) 73; Nikki Chindavong (Rodriguez) 74; Alyssa Lee (Davis Sr.) 74.

Teams (Advance to NorCal): 1. Granite Bay; 2. Rocklin; 3. Vista del Lago

Clubs Muni Niners

First Flight: 1. Marilyn McRitchie 53-16-37.

Second Flight: 1. Val Guardino 55-19-36.

Third Flight: 1. Barbara Baker 57-25-32; 2. Harriet Amistadi 59-26-33.

Volleyball

High School Girls CIF Playoffs

At home site, all matches 7 p.m.

Monday’s Matches

Play-In Matches

D1: Enochs 3, Monterey Trail 2

D3: Liberty Ranch 3, Mountain House 2

D4: Bret Harte 3, Galt 0

Tuesday’s Matches

First Round

D1: Enochs at St. Francis, Turlock at Woodcreek, Pitman at St. Mary’s-Stockton, Davis-Yolo at Gregori, late

D2: Ponderosa at Buhach Colony, late

D3: Kimball at Lathrop, Merced at Hilmar, Beyer at El Capitan, Manteca at Sonora, Center at Central Catholic, late

D4: Bret Harte at Ripon, Summerville at Union Mine, Orestimba at Calaveras, Hughson at Woodland Christian, Marysville at Escalon, late

Division 1 Play-In Match

From Oct. 28 Enochs 3, Monterey Trail 2

(25-17, 23-25, 25-20, 23-25, 15-12)

Enochs (21-16) – Kills: Madison Hemiller, Nicole Taro 9. Assists: Riley Geary 36. Aces: Hailey Escamilla 5. Digs: Taro 19. Blocks: Taylor Hemiller 9.

Monterey Trail (13-8) – No Stats Reported.

Division 4 Play-In Match

From Oct. 28 Bret Harte 3, Galt 0

(25-17, 25-15, 25-11)

Bret Harte (12-15) – Kills: Mikenna Grotto 8. Assists: Katrina Swift 19. Aces: Bianca Rael 5. Digs: Gabrielle Hutchens 7. Blocks: Jaden Arias, Eden Strauch, Grotto 1.

Galt (4-10) – No Stats Reported.