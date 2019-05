High School Sports Modesto area Scores, Stats | Tuesday, May 28, 2019

LOCAL

Baseball

High School Sac Joaquin Section Playoffs

Late Monday

Division III

Championship

No. 10 Ponderosa 5, No. 1 Buhach Colony 4

Division IV

Championship

No. 1 Los Banos 3, No. 4 Central Catholic 0

Division VI

Championship

No. 5 Waterford 10, No. 2 Mariposa County 9

If-Game

No. 5 Waterford 4, No. 2 Mariposa County 2

Bowling

McHenry Bowl Adult Leagues

Mixed Match Point: Steve Sutton 268, Garrad Marsh 865, Barbara Fuller 229/787. Summer Madness: Kelly MacPherson 237, Mike Wolf 661, Melissa Mendonica 188/520. Town-N-Country: Ryan Dunscomb 254/693, Eileen Forte 193/491. Summer Triples: Edison Tierra 289/768, Charlie Tobin 211/597. Valley Mixed: Chris Atwat 236/619, Bonnie Brady 177/450. Sport Shot Trios: Cody Ball 190, Justin Saaty 683, Kelcie Thompson 154, Cristina Robillos 559. Wednesday Vets: Al Alesna 244, Ron Gray 614, Barbara Pong 177. Vickie Mackey 484. Daytime Gamblers: James Brodie 278, Dan Erreca 650, Janie Casucci 225, Barbara Fuller 555. Just Friends: Kent Stromberg 246, Freddy Irvin 651, Dana Worsham 175, Alma Overweg 480. Wed. Mixed 4’s: Garrad Marsh 267, Edison Tierra 753, Brittany Marckese 267/736. Summerfest: Cody Ball 231/646, Audrey Crist 172/402. Nine is Enough: Pinky Martin 260, John Heaton 740, Karen Radelet 266/772. Sierra: Brett Greany 276/659, Susan Barao 227, Debbie Fortino 559. Thirsty Thursday: Kyle Jones 287/780, Tassie Parkay 287, Alexandria Mayer 709. Friday Vets: Bill Sterling 263, Terry McBride 649, Barbara Pong 198/487. Friday Mixed 4’s: Rick Nally 253/697, Janet Brown 228, Martha Baucom 624. Jr/Adult: Richard Simoneau 218/430, Karen Radelet 186/366. Sunday Fun Day: Justin Gee 246/636, Sheyenne Bailey 184/502.

Seniors

Friendly Villagers: George Sanders 259/668, Mary McKinnley 188/491, Bonnie Bingham 491. Captain-N-Crew: John Heaton 203/595, Lita Selover 163, Bernice Smith 437.

Youth

Tue. Bumpers: Ezekiel Lecher 80, Savannah Mohman 88. Super Bumpers: Jimmy Calderon 101/197, Brooklynn Papadopoul 100/177. Strikers: Evan Knox 107/181, Gabriela Garcia 91/157. Wild Zodiacs: Nolan Powell 189/466, Maci Vanway 146, Destiny Garcia 384. Jr. Gold Doubles: Roman Heath 279/967, Yuki Claudio 223/730. Sport Short Trios: Jacob Gaddam 687. Thurs. Bumpers: Isarh Sek 66. Super Bumpers: Channing Smith 92/174, Lexi Smith 104/181. Thurs. Trios: Carter Christensen 263/509, Samantha Weinbrecht 163/307. Sat. Bumpers: Adrianna Lozano 85. Sat. Super Bumpers: Kyle Malone 94/181, Sienna Lira 78/154. Sat. Comics: Zander Williams 169/252, Emilya Lozano 86/152. Jr./Adult: Jimmy Brown 205/372, Emma Arnold 159/287.

Yosemite Lanes

Veterans: Bob Neuerburg 258/698, Judy Roberson 176, Tina Burke 444. Lunch Bunch: Joe Smith 279/742, Marcie Ingalls 190, Debbie Diel 508. Summer Belles: Kathy Heifrich 169, Claudelle Bonaccinie 475. After Lunch Bunch: Charlie Nishiguchi 258, Cliff Marceau 675. Black Oak: Jesse Contreras 266, Jason Waite 737, Tanya Stockdale 171/485. PBA Singles: Terry Daniels 257/832, Sharon Aronson 205/678. The Fun Junkies: Raymond Reyes 222, Ang Khetsavanh 563, Candice Henson 212/563. King & Queen: Mike Richards 237/640, Debbie Diel 208/529.

Youth

PBA Singles: Michael Daniels 221/689, Koryn Marquez 212/638.

Tournaments

Mixed Kegler Trios

First: Courtney MacPherson, Tommy Drewry, Robert Cook 2433.

Second: Jerry Allard, Arthur Hol, Fritz Klatt 2411.

CVSBC

First: Chuck Quiring & Dave Bolles.

Second: Ron Brown & Don Brown.

Golf

High School Boy’s CIF State Championships

Today

at Poppy Hills GC, Pebble Beach

Individual Play

10:20 a.m.: Ryan Meyer, Oakdale HS with Tyler Guo, Crean Lutheran and George McNeely, Carmel.

Clubs Muni Niners

First Flight: 1. Cathy Pierce 51-14-37; 2. Elma Savage 55-16-39.

Second Flight: 1. Joanne Alvernaz 52-17-35; 2. Shirley Keyser 58-18-40.

Third Flight: 1. Carmen Ingols 63-21-42.

Captains award: J. Alvernaz. Chip-in: J. Alvernaz.