Saturday’s Modesto area sports scores

LOCAL
Cross Country
College
Capital Cross Challenge
Haggin Oaks Golf Course, Sacramento
Men’s 8,000-meter Results
Teams
1. Chico State 42, 2. Pepperdine 105, 3. Pomona-Pitzer 134, 4. Loyola Marymount 136, 5. Cal Poly Pomona 162, 6. Saint Mary’s 197, 7. Grand Canyon 216, 8. Sacramento State 240, 9. UC Irvine 320, 10. New Mexico State 334,
11. Southern Oregon 337, 12. Stanislaus State 338, 13. Cal State Northridge 338, 14. UC Davis 347, 15. UC Santa Cruz 350, 16. Santa Clara 350, 17. California 437, 18. San Francisco State 505, 19. Cal State East Bay 528, 20. American River College, 581,
21. UC Davis XC & Track Club 592, 22. Fresno State 595, 23. Notre Dame de Namur 613, 24. Concordia Irvine 640, 25. Dominican 779, 26. Holy Names 825.
Individuals: 1. Will Reyes (Una), 23:47.6.
Stanislaus State: 31. Leo Oliva, 25:09.4; 81. Alexis Reynoso, 25:51.4; 101. Isaac Gonzalez, 26:04.0; 108. Alejandro Rios, 26:07.7; 117. Carlos Mendoza 26:14.0; 118. Eric Alvarez 26:14.9; 163. Andrew Vazquez 26:47.1; 186. Nizar Sweileh, 27:11.8.
Women’s 6,000-meter Results
Teams
1. UC Davis 76, 2. Loyola Marymount 91, 3. Grand Canyon 95, 4. Stanislaus State 128, 5. Chico State 132, 6. New Mexico State 156, 7. Sacramento State 224, 8. Saint Mary’s College 243, 9. Cal State East Bay 246, 10. UC Irvine 246,
11. San Diego State 285, 12. Cal Poly Pomona 342, 13. Southern Oregon 363, 14. Fresno State 381, 15. Pepperdine 437, 16. Cal State Northridge 464, 17. UC Davis XC & Track Club 471, 18. UC Santa Cruz 503, 19. San Francisco State 518, 20. Concordia Irvine 560,
21. California 560, 22. Santa Clara 603, 23. Sonoma State 636, 24. Notre Dame de Namur 682, 25. Hawaii 725, 26. Dominican 706.
Individuals: 1. Jenica Dodge (Una) 21:08.7; 2. Amy Quinones (Sac State), 21:18.4; 3. Jessica Dominguez (NM State), 21:33.8; 4. Paige Hildebrandt (Grand Canyon) 21:34.0; 5. Alex Burkhart (Una) 21:34.5; 6. Clarissa Morales (Stan State), 21:35.0
Stanislaus State: 19. Kendall Herod, 21:50.8; 26. Nancy Juarez, 21:57.3; 34. Stephanie Bernal, 22:06.7; 74. Cynthia Mejia, 22:52.9; 82. Makaelyn Bickel, 22:58.2; 84. Iris Carrillo, 22:59.3; 92. Akia Walker, 23:06.1; 113. Imelda Suarez, 23:24.1; 147. Ruth Blanco, 23:51.9.
Football
College
CCCAA
Modesto 28, San Mateo 18
San Mateo
3
0
7
8
—
18
Modesto
7
7
14
0
—
28
First Quarter
CSM – Cesar Silva 29 FG
MJC – Jose Garcia 58 pass from Jack Weaver (Troy Dayak kick)
Second Quarter
MJC – Devan Bass 16 pass from Weaver (Dayak kick)
Third Quarter
CSM – Jalen Lampley 62 punt return (Cesar Silva kick)
MJC – Bass 51 run (Dayak kick)
MJC – Steve Hampton 1 run (Dayak kick)
Fourth Quarter
CSM – Osai Elicker 4 pass from Terrell Carter (Carter run)
Records: Modesto Junior College (3-2); College of San Mateo (3-2).
High School Week 7
From Friday
Central California Conference
Patterson 31, Atwater 19
Atwater
7
6
6
0
—
19
Patterson
28
0
0
3
—
31
First Quarter
P – Obidiah Godbolt 85 yd kick off return; Adrian Melesio kick
P – Jordan Imada 1 yd run; Melesio kick
P – Joseph McGarry 16 yd pass from Logan McCleery; Melesio kick
P – Godbolt 71 yd run; Melesio kick
A – Charles Jackson 73 yd run; kick good
Second Quarter
A – Nathan Knight 10 yd pass from Isiah Deleon; kick fail
Third Quarter
A – Jackson 1 yd run; run failed
Fourth Quarter
P – Meleso 34 yard Field Goal
Records - Patterson (4-3, CCC 2-1); Atwater 5-2 (CCC 2-1)
JV: Patterson 21-6.
Golf
High School Girls
Central California Athletic League
From Thursday
Gregori 249, Turlock 289
at Muni, Par 36
Gregori (CCAL 6-0) - Katherine Mauthe 47, Lauren Arakelian 48, Leila Toledo 47, Drew Lamandia 47, Madison Sims 60.
Turlock (CCAL 3-3) - Courtney Malmberg 46, Annika Lightfoot 54, Allie Williams 63, Lacey Hibdon 68, Madi Mendes 58.
Enochs 234, Downey 264
at Creekside, Par 36
Enochs (CCAL 5-1) - Janea Caparros 43, Taeya Paolella 43, Lucy Saiz 48, Stephanie Florence 47, Rianna Sulay 53.
Downey (CCAL 2-4) - Sam Fraze 52, Evelyn Williams 56, Hannah Elms 55, Avery Cloward 51, Audrey Trammell 50.
Modesto 195, Pitman 215
At St Stanislaus, Par 28
Modesto (CCAL 1-5) - Leah Raby 36, Madison McCabe 40, Lyla Patel 33, Sehaj Pannu 43, Ann Marie Hendricks 43.
Pitman (CCAL 1-5) - Collette Sommerville 42, Isabelle Rodriguez 36, Simone Samra 41, Haileigh Faria 42, Cadence Perry 54.
Clubs
From Friday
Oakdale Golf & Country Club - 18 Hole Ladies
Scramble
First: Paulette Aldrich, Linda Oehrlein, Tracy Davis, Brenda Joslin 70.5.
Second: Pat Gilbreath, Addie Hansberry, Denise Russell, Linda O'Hearn 70.6.
Third: Judi Phillips, Claudia Matthys, Charlene Banducci 72.8.
Escalon Lady Chippers
First Flight: Marilyn McRitchie 36-10-26, Blanche Maguire 46-15-31, Judi Presley 46-14-32, Bailey Anderson 45-12-33.
Second Flight: MaryAlice Metzler 52-23-29, Monica Gonzales 53-19-34.
Birdie: M. McRitchie #4.
Jack Tone Lady 9ers
BIngo, Bango, Bongo
First Flight: Deb Penero, Sandy Dieker 14.
Second Flight: Donna Crowe 8, Merry Roche 7.
From Thursday
Spring Creek 18 Hole Ladies
Hosts 9 Hole Ladies
First: Doreen Olmo, Karina Ilardi, Patty Davis, & Tammy Miller.
Second (Tie): Pam Stiles, Jackie Greenwood, Sonja Scott, & Peggy Ragsdale.
Julia Heitman, Silver Lamb, Adeline Schaapman, & Karin Met.
Dryden Women’s Club
Consecutive Three
First Flight: Doreen Gray 55, Erlinda Martinez, Cathy Callistro 56.
Second Flight: Caroline Haug 53, Bobbie Sesma 55, Sandy Dieker 56 .
Third Flight: Pam Lawrence 45, Shirley Keyser 53, Ui Cha Iijima 58.
Closest-to-the-Pin: Cathy Callistro 13’3”, Bobbie Sesma 13’8.5”
Chip-in: Linda Curtis.
Soccer
From Friday
College Men
California Collegiate Athletic Association
Cal Poly Pomona 4, Stanislaus 2
Cal Poly Pomona (4-4-1, CCAA 0-2-1) - Goals: Jimmie Villalobos 2, Sergio Martinez, Patricio Yrizar. Assists: Cyro Oliveira, Alon Grod, Ori Kennett, Gabriel Castillo. Goalie - Saves: Jakob Hansen 4.
Stanislaus State (5-3-2, CCAA 2-2-1) - Goal: Sean Bender, Ryan Kane. Assists: R. Kane; Fermin Chaidez, Joseph Mayorca. Goalie - Saves: Edgar Benitez 5.
Yellow Card: S. Bender, Stanislaus State (46:40), Jack Montejano, Stanislaus State (64:52), Nadeer Ghantous, Cal Poly Pomona (87:55).
College Women
California Collegiate Athletic Association
Stanislaus 1, Cal Poly Pomona 0
Stanislaus State (5-3-2, CCAA 2-2-1) - Goal: Sadie Ortiz. Assist: Autumn Halvorsen. Goalie - Saves: Alyssa Herman 8.
Cal Poly Pomona (4-4-1, CCAA 0-2-1) - Goalie - Saves: Sydeny Williams 3.
Yellow Card: Shayla Simonich, Stanislaus State (54:33).
Tennis
College Women
ITA West Region Championships
Azusa, California
Thursday's Results
Singles - First Round: April Wong (APU) d. Taylor Galya (STAN), 6-1, 6-0; Stewart (APU) d. Kayla Nguyen (STAN), 6-1, 6-2; Cassidy Ferrell (STAN) d. Macy Barajas (HNU), 6-0, 6-1; Kara Hinton (APU) d. Megan Hagerty (STAN), 6-1, 6-1; Wagner (APU) d. Sylvana Talamantes (STAN), 6-0, 6-1; Sofia Ragona (AAU) d. Amlia Gogalia (STAN), 6-1, 6-0.
Singles - Round of 32: Cassidy Ferrell (STAN) d. Michelle Torres (PLNU), 6-3, 6-0;
Singles - Consolation: Taylor Galya (STAN) d. Sierra Schackleford (DU), 8-2; Schneider (CSLA) d. Kayla Nguyen (STAN), 8-4; Kaitlyn Nguyen (DU) d. Megan Hagerty (STAN), 8-4; Sylvana Talamantes (STAN) def. Lauren Lee (BU), 8-6; Amlia Gogalia (STAN) d. Lily Waterhouse (BU), 8-1.
Cougars Classic: Kristina Gross (AAU) d. Briana Hooks (STAN), 6-3, 6-0.
Doubles - First Round: Cassidy Ferrell/Kayla Nguyen (STAN) d. Rutendo Gwaze/Macy Barajas (HNU), 8-4; #4 Samantha Schuster/Johanna Keeline (CUI) d. Megan Hagerty/Taylor Gayla (STAN), 8-3; Monika Stanikova/Paula Alcantara (AAU) d. Amlia Gogalia/Slyvana Talamantes (STAN), 8-1.
Doubles - Second Round: Alma Thell-Lenntorps/Klara Thell-Lenntorp (AAU) d. Cassidy Ferrell/Kayla Nguyen (STAN), 8-1.
Friday's Results
Singles - Round of 16: Monika Stanikova (AAU) d. Cassidy Ferrell (STAN), 6-3, 6-1.
Singles - Consolation: Taylor Gayla (STAN) d. Johanna Keeline (CUI), wd; Ofelia Lopez (DU) d. Sylvana Talamentes (STAN), 8-4; Sanne Brull (FPU) d. Amlia Gogalia (STAN), 8-6; Alex Wartenburg (DU) d. Taylor Gayla (STAN), 8-6.
Cougars Classic: Briana Hooks (STAN) vs. Anna Hartmann (BU), 2:15 p.m.
Additional Matches: Tatiana Betancourt (APU) d. Kayla Nguyen (STAN), 8-2; Neilson (PLNU) d. Megan Hagerty (STAN), 8-1; Rutendo Gwaze (HNU) d. Kayla Nguyen (STAN), 8-6; Megan Hagerty (STAN) d. Nicole Bermudez (DU), 8-3; Megan Hagerty (STAN) d. Jahan Bayramova (HNU), wd.
High School Girls
From Thursday
Central California Athletic League
Turlock 8, Downey 1
Singles - Bella Mendez (D) d. Hannah Mikha, 5-7, 6-2, 10-4; Maya Young (T) d. Reece Rockwood, 6-0, 6-1; Izzy Romeo (T) d. Hannah Smith, 6-1, 6-0; Sophie Winfree (T) d. Haley Lehikainen, 6-0, 6-0; Calista McShane (T) d. Jenna Watkins, 6-1, 6-3; Ashley Huh (T) d. Gina Fregoso, 6-0, 6-2.
Doubles - Katlyn Wilson/Haley Matos (T) d. Kelly Ziya/Noella Younan, 6-0, 6-0; Nancy Reynoso/Isabel Gomez (T) d. Megan Laboa/Taylor Griffin, 6-1, 6-4; Laisha Gomez/Sydney Juergenson (T) d. Claudia Chan/Noella Lopez, 6-0, 6-2.
Pitman 5, Enochs 4
Singles - Alyssa Tay (E) d. Karen Kahlon, 6-3, 6-2; Brunia Boliscar (E) d. Chuc Luu, 6-1, 6-0; Hya Dominise (E) d. Anh Luu, 6-2, 6-1; Katrina Lawley (P) d. Sara Boliscar, 2-6, 7-5, 6-2; Jenna Greene (P) d. Olivia Perez, 0-6, 6-1, 6-3; Jackie Mendez (P) d. Ruhin Sidnu, 7-5, 6-4.
Doubles - Mia Pearson/Raj Kaur (P) d. Rodiguez/Zedema, 6-4, 7-6 (5), Beatriz Parker/Ariel Chalabi (P) d. Black/King, 6-3, 6-3; Gaynor/Edward (E) d. Viviana Mendez/Giselli Aguillar, 7-6 (2), 6-2.
Central California Conference
Merced 5, Patterson 4
Singles - Ano Chuma (M) d. Marissa Tellas, 6-2, 6-4; Rebekah Friedman (M) d. Jasmine Perez 6-2, 6-1; Kate Colvin (M) d. Jovanna Camberos, 6-0, 6-7, 6-0; Aaliyah McDonald (P) d. Cailey Holl, 6-1, 6-3; Katelyn Huie (M) d. Jocelyn Gomez, 6-1, 6-3; Sarah Pagano (M) d. Ariana Camacho, 6-1, 6-3.
Doubles - Lois Lopez/Manpreet Kaur (P) d. Denise Papilota/Zoe Hayes, 6-3, 4-6, 10-6; Freshta Aziz/Morgan Lopez (P) d. Laura Ness/Megan Workman, 6-2, 6-1; Melyza Guzman/Jasmine Collins (P)d. Emily Featherston/Sere Burelson, 6-1, 2-6, 10-4.
Atwater 9, Livingston 0
Singles - Anessa Cardenas (A) d. Erica Lomeli, 6-1, 6-1; Alondra Celis (A) d. Ariana Walker, 6-0, 6-0; Allison Warnock (A) d. Migdalya Pacheco, 6-4, 6-4; Citlali Haro (A) d. Monica Maldonado, 6-0, 6-0; Marissa Orozco (A) d. Jenny Garcia, 6-0, 6-2; Jacky Molina (A) d. Diana Rocha, 6-1, 6-1.
Doubles - Isabel Escobedo/Stephanie Anguiano (A) d. Yvette Alvarez/Stefanie Ramos, 6-1, 6-4; Megan Brock/Mayra Alvarez (A) d. Cynthia Garcia/Emily Molina, 6-1, 6-4; Clarissa Orozco/Teresa Cavallero (A) d. Fatimah Cheema/Maria Robles, 6-0, 6-1.
Valley Oak League
Central Catholic 6, Kimball 3
Singles - Colleen Ballatore (CC) d. Maxine Jaque, 6-1, 6-1; Hana Lucero (K) d. Suzanne Manseau, 6-3, 6-3; Fayth Hinojosa (K) d. Joecellia Roberts, 6-1, 6-1; Anne Dunne (CC) d. Sam Nguyen, 6-2, 6-3; Katherine Juarez (CC) d. Maaham Hassan, 6-2, 7-5; Isabella Naraghi (CC) d. Janet Nguyen, 6-3, 6-2.
Doubles - Erika Rizo/Mia Miligi (CC) d. Tiffany Nguyen/Deekshya Shakya, 6-2, 7-6; Ana Saldavar/Isabella Kacho (CC) d. Angel Au/Kate Blumefeld, 7-6, 6-7, 10-8; Sarah Wilkinson/Mariay Hinojosa (K) d. Aimee Barraza/Jenna Nightengale, 6-3, 6-4.
Volleyball
College
California Collegiate Athletic Association
Stanislaus 3, Sonoma 1
(15-25,25-21,25-23,25-18)
Stanislaus State (11-5, CCAA 4-4) - Kills: Sierra Adams 22. Aces: Mya Marshall 2. Blocks: Jordon Wilson 4. Assists: Breanna Cannon 45. Digs: Marshall 15.
Sonoma State (7-9, CCAA 3-4) - Kills: Tate Battistini 19. Aces: Jenna Miller, Ashleigh Phelps, Lexi Mudd 1. Blocks: Adriana Baysinger 3. Assists: Miller 50. Digs: Mudd 18.
High School
From Thursday
Valley Oak League
Central Catholic 3, Weston Ranch 0
(25-7, 25-22, 25-15)
Central Valley (18-0, VOL 7-0) - Kills: Abby Castillon 17. Digs: Emily Leal 9. Assists: McKenzie Lettice 33. Aces: Grace Mathias 7. Blocks: Tessa Gallo 2.
Weston Ranch (11-8, VOL 1-6) - No Stats Reported.
JV: Central Catholic 2-0.
Central California Athletic Association
Big Valley Chr. 3, Brookside Chr. 0
(25-17, 25-10, 25-5)
Big Valley Christian (14-6, CCAA 7-1) - Kills: Julia Copland 13. Aces: McKenna Hughes 10. Assists: Emmalynn Camoirano 28. Blocks: Natalie Westfall, Megan Cannon 1. Digs: Hughes 12.
Brookside Chr. (1-9, CCAA 1-7) - No Stats Reported.
From Wednesday
Central California Athletic League
Pitman 3, Turlock 1
(19-25, 25-13, 26-24, 25-14)
Pitman (12-7, CCAL 4-1) - Kills: Emma Hirschkorn, Emily Vander Weide 12. Assists: Haley Freeman 37. Blocks: Madison King 3. Digs: Madison Hall 33. Aces: Freeman 3.
Turlock (7-10, CCAL 2-3) - No Stats Reported.
JV: Turlock 2-0. Frosh: Turlock 2-0.
Water Polo
From Thursday
High School Boys
Central California Athletic League
Turlock 9, Modesto 3
Turlock – Goals: Lance King 2, Cole Marchy 2, Matteo Pascolati 2, Drew Folly 1, Billy Marchy 1, Brandon Dhanowa 1
Modesto – Goals: Fran Arrizon 2, Indy Westcott 1
JV: Turlock
Wrestling
College
From Wednesday
Modesto 46, Skyline 9
at Skyline College San Bruno
Results - 125: Houston Scibek (M) md. Chris O’neil 17-5. 133: Jaime Pulido (M) p. Josh Salvatierra 2:41 141: Ivan Gomez (M) p. Eli Clark 2:01. 149: Andrew Brennan (M) p. Vincent Blensdorf 1:55. 157: Ezra Clark (S) d.Daniel Cota 6-4. 165: Kyle Brown (M) p. Alex Wong 2:40 174: Juan Rosales (M) by forfeit. 184: Victor Cruz (M) p. Thomas Montserrat 1:10. 197: David Stewart (M) p. Devin Andrade 4:05. HWT: Ramon Guzman (S) p. Ryan Higginbotham 1:30.
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