College Sports Modesto area Scores, Stats | Saturday, Nov. 23 2019

LOCAL

Basketball

College Men CCAA

Dominguez Hills 82, Stanislaus 75

CSDH 46 36 — 82 Stan St 38 37 — 75

Cal State Dominguez Hills (4-2, CCAA 2-0) - Smith,Wonder (9-15, 6-6) 28; Garcia, Alex (6-9, 3-5) 19; Bradley, Kaden (4-7, 1-1) 11; Whitsett, Andrew (4-5, 2-2) 10; Kresl, Colten (3-11, 0-0) 7; Ojunkwu, Armstrong (2-3, 0-0) 4; Hilstock, Jordan (1-4, 0-0) 3; Kornieck, Nick (0-1, 0-0) 0; Hicks, Gabriel (0-0, 0-0) 0. Totals: (29-55, 12-14) 82.

Stanislaus State (4-1, CCAA 1-1) - Faniel, Vida (6-12, 0-1) 17; Francois, Xavier (6-9, 3-4) 16; Davis, Ty (3-15, 5-5) 13; Salgado, Luis (3-6, 3-3) 11; Scott, Darius (3-8, 0-0) 8; Lavender, Fred (1-4, 5-6) 7; Browne, Cameron (1-1, 0-0) 3; Thomas, Brandon (0-1, 0-0) 0; Campbell, Frankie (0-0, 0-0) 0; Plain, Noah (0-0, 0-0) 0; Ballungay, Kainoa (0-0, 0-0) 0. Totals: (23-56, 16-19) 75.

3-Pt. Goals: Stanislaus 13 (Faniel 5); Dominguez Hills 12 (Garcia, Smith 4). Rebounds: Dominguez Hills 27 (Garcia, Ojunkwu 6); Stanislaus 25 (Francois 8). Assists: Stanislaus 19 (Davis 9); Dominguez Hills 15 (Smith 6). Blocks: Stanislaus 2 (Faniel, Scott); Dominguez Hills 1 (Garcia). Steals: Stanislaus 8 (Davis, Faniel, Salgado 2); Dominguez Hills 5 (Smith 2). Team Fouls: Dominguez Hills 20, Stanislaus 16. Fouled Out: None. Techinal Fouls: None. A: 406.

College Women CCAA

Stanislaus 85, Dominguez Hills 67

CSDH 20 13 17 17 — 67 Stan St 22 25 18 20 — 85

Stanislaus State (3-3, CCAA 2-0) - Davis, Kyanna (7-12, 2-3) 17; Taylor, Kaleigh (5-10, 0-0) 10; Baylon, Angelica (3-7, 2-2) 9; Pilot, Taylor (1-4, 2-2) 5; Livingston, Brittney (0-4, 2-2) 2; Toler, Lauren (9-14, 2-3) 20; Moore, Lizzie (7-11, 0-0) 14; Keding, Caitlin (2-4, 0-0) 5; Green, Jayla (1-4, 1-1) 3; Hansen, Ashley (0-0, 0-0) 0; LaComb, Elissa (0-0, 0-0) 0. Totals: (35-70, 11-13) 85.

Cal State Dominguez Hills (4-2, CCAA 1-1) - Sumilong, Janelle (4-7, 5-5) 13; Williams, Destinee (5-16, 1-3) 11; Anderson, Lea (4-15, 2-2) 11; Phoolka, Jasmine (2-10, 1-2) 7; Henderson, Ahlisha (0-4, 0-2) 0; Henry, Alzena (4-11, 5-7) 13; Harper, Ariana (3-11, 2-2) 8; Leos, Gabrielle (2-6, 0-0) 4; Bey, Sahlihah (0-0, 0-0) 0; Ledbetter, Dijour (0-0, 0-0) 0. Totals: (24-80, 16-23) 67.

3-Pt. Goals: Stanislaus 4 (Baylon, Davis, Keding, Pilot); Dominguez Hills 3 (Phoolka 2). Rebounds: Stanislaus 48 (Davis 15); Dominguez Hills 40 (Henry 14). Assists: Stanislaus 21 (Baylon 11); Dominguez Hills 8 (Anderson 5). Blocks: Stanislaus 6 (Taylor 3); Dominguez Hills - None. Steals: Dominguez Hills 6 (Henry, Sumilong 2); Stanislaus 5 (Davis 3). Team Fouls: Stanislaus 19, Dominguez Hills 15. Fouled Out: None. Techinal Fouls: None. A: 252.

High School Boys Nonconference

Hughson 73, Bret Harte 55

Hughson 20 15 22 16 — 73 Bret Harte 14 19 11 11 — 55

Hughson (1-0) – Nolan Rawe 15, Clayton Dowdy 2, Zeek Davis 7, Luke Madsen 6, Chase Fiveash 13, Aiden Meyer 1, Joshua Govett 16, Alec Rasmussen 7, Noah Scarbrough 2, Isaiah Martinez 4. Totals: (27, 10-14) 73.

Bret Harte (0-1) – Kaden Palmer 11, Luke Miro 15, Erik Trent 4, Dominick Fine 5, Jackson Oliver 2, Jaden Bitner 12, Tanner Gerhart 6. Totals: (23, 4-11) 55.

3-pt. Goals: Hughson 9 (Rawe 3, Fiveash, Govett 4, Rasmussen); Bret Harte 5 (Miro 3, Gerhart 2). Team Fouls: Hughson 14, Bret Harte 11.

JV: Bret Harte 55-53.

High School Girls 3rd Annual Dennis Wallace Memorial Tip-Off Tournament at Waterford High School

Game 1 Aspire Langston 35 - Denair 32

Aspire 14 2 14 5 — 35 Denair 13 9 4 6 — 32

Aspire Langston - Cerenity Hayter 11, Arion Grim 8, Princess Martin 6, Kalani Esguerra 4, Mariana Diggs 2, Cierra Hayter 2, Te'Niyah Lindsay 2.

Denair - Bailey Pittman 9, McKenna Potter 7, Alejandra Diaz 6, Leslie Tadeo 4, Madysyn Brook-Davis 2, Ices Bullard 2, Maria Baker-Gomez 2.

3 Pt. Goals: Aspire Langston: 2 (Cerenity Hayter 2); Denair - None. Team Fouls: Denair 14; Aspire Langston 10. Fouled Out: None. Technical Fouls: None.

Game 2 Big Valley Christian 43, Tioga 32

Tioga 10 2 6 14 — 32 BVC 14 6 13 10 — 43

Tioga - Raeanna Bertram 14, Kalee Texiera 7, Monika Medina 5, Beaumont Cook 3, Lexie RIchter 2, Haley Pollock 1.

Big Valley Christian - Kaylee Thompson 16, Trinity Beers 11, Emmalynn Camoirano 4, Kylie Affholter 4, McKenna Morris 4, Dakota Voortman 2, Madi Whitson 2.

3 Pt. Goals: Tioga: 4 (Bertram 4); Big Valley Christian - None. Team Fouls: Tioga 15; Big Valley Christian 13. Fouled Out: None. Technical Fouls: None.

Game 3 Don Pedro 27, Delhi 10

Don Pedro 10 7 10 0 — 27 Delhi 0 0 3 7 — 10

Don Pedro - Sarah James 9, Ashley Mason 7, Shelby Humphrey 4, Crystal Garcia 3, Erika Ayers 2, Taylor Ellis 2.

Delhi - Christina Medina 4, Giselle Rodriguez 3, Yvette Martinez 2, Mira Reyes 1.

3 Pt. Goals: Don Pedro 1 (Mason 1); Delhi 1 (Rodriguez 1). Team Fouls: Don Pedro 10, Delhi 9. Fouled Out: None. Technical Fouls: None.

Game 4 Waterford 45, Stone Ridge Christian 23

SRC 8 10 1 4 — 23 Waterford 11 13 10 11 — 45

Stone Ridge Christian - Kiki Hillard 12, Alyssa Villa 4, Mia Rodriguez 3, Giselle Alexander 2, Caitlyn Cole 2.

Waterford - Mila Real 15, Alexa Aguilar 9, Shiyenne Young 9, Destiny Garcia 8, Evelyn Garcia 2, Madison Terry 2.

3 Pt. Goals: Stone Ridge Christian 2 (Hillard 2); Waterford 2 (Aguilar, Young 1). Team Fouls: Stone Ridge Christian 20, Waterford 16. Fouled Out: Stone Ridge Christian 2 (Hillard, Nelson). Technical Fouls: Hillard - SRC.

Cross Country

College NCAA DII Championships

at Arcade Creek Cross Country Course

at Haggin Oak GC, Sacramento

Host: Sacramento State

Men’s 8K

Team (Top 3, team time, points): 1. Colorado Mines, 2:30:31, 57; 2. Adams State, 2:32:43, 136; 3. Chico State, 2:33:22, 143; 11. Stanislaus State, 2:36:55, 378.

Individuals (Top 3, time): 1. Mutai, Ezra, American International, 29:31.2; 2. Adams, Kale, Adams State, 29:43.9; 3. Stack, Taylor, Western Colorado, 29:47.6; 28. Macareno, Joseph, Stanislaus State, 30:30.7.

Stanislaus State: Alexies Reynoso, 31:35.1; Cristhian Macais, 31:29.9; Tomas Huerta, 31:32.3; Andrew Vazquez, 31:57.1; Carlos Mendoza, 32:35.5 and Caleb Ko, 32:40.5.

Women’s 6K

Team (Top 3, team time, points): 1. Adams State, 1:39:29, 23; 2. Grand Valley State, 1:43:39, 87; 3. Colorado Mines, 1:44:18, 133.

Individuals (Top 3, time): 1. Cotter, Stephanie, Adams State, 19:15.5; 2. Flanagan, Eilish, Adams State, 19:39.0; 3. Flanagan, Roisin, Adams State, 19:39.3.

Stanislaus State: 67. Juarez, Nancy, 21:20.6. (Qualified as lone team representative).

Football

College CCCAA NorCal Semifinal

Modesto JC 35, American River 28

American 0 7 14 7 — 28 Modesto 0 21 14 0 — 35

Second Quarter

AR - Sivonte Jordan 47 pass from Marco Baldacchino (Isaiah Gomez Kick)

M - Danny Velasquez 8 run (Parker Bonin Kick)

M - Payton Bass 8 run (Bonin Kick)

M - Bass 3 run (Bonin Kick)

Third Quarter

AR - Jeremiah Johnson 52 run (Gomez Kick)

M - Lucas Curtis 23 pass from Velasquez (Bonin Kick)

AR - Austin Jarrard 30 pass from Baldacchino (Gomez Kick)

M - Jordan Porter 60 pass from Velasquez (Bonin Kick)

Fourth Quarter

AR - Naequan Parker 14 pass from Baldacchino (Gomez Kick)

Records: Modesto Junior College (9-2); American River College (8-3)