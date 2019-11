College Sports Modesto area Scores, Stats | Friday, Nov. 22 2019

LOCAL

Basketball

College Men CCAA

Stanislaus 74, Chico 66

Stanislaus 36 38 — 74 Chico 29 37 — 66

Stanislaus State (4-0, CCAA 1-0) - Faniel, Vida (4-13, 6-7) 17; Scott, Darius (6-11, 2-2) 16; Davis, Ty (3-7, 2-2) 8; Francois, Xavier (2-5, 3-4) 7; Salgado, Luis (1-4, 0-0) 3; Lavender, Fred (4-6, 1-2) 9; Browne, Cameron (3-6, 0-0) 7; Thomas, Brandon (2-4, 0-0) 5; Zecic, Benno (1-2, 0-0) 2; Campbell, Frankie (0-0, 0-0) 0. Totals: (26-58, 14-17) 74.

Chico State (2-2, CCAA 0-1) - Duffy, Malik (7-11, 1-2) 18; Warren, Kevin (4-8, 1-4) 10; Geraci, Calvin (3-11, 0-0) 9; Brooks, Isaiah (3-7, 1-3) 8; Briggs, Justin (2-2, 0-2) 4; Hamilton, Joshua (3-8, 1-2) 9; Orr, Colby (2-6, 1-2) 6; LaShells, Spencer (1-3, 0-0) 2; Stroud, Amari (0-1, 0-0) 0; Wright, Jr., Kelvin (0-0, 0-1) 0; Curls, Joshua (0-0, 0-0) 0. Totals: (25-57, 5-16) 66.

3-Pt. Goals: Chico 11 (Duffy, Geraci 3); Stanislaus 8 (Faniel 3). Rebounds: Chico 36 (Brooks 6); Stanislaus 34 (Faniel, Francois, Scott 6). Assists: Stanislaus 14 (Davis 6); Chico 14 (Brooks 5). Blocks: Chico 2 (LaShells 2); Stanislaus - None. Steals: Stanislaus 8 (Davis 2); Chico 6 (Warren 3). Team Fouls: Stanislaus 16, Chico 15. Fouled Out: None. Techinal Fouls: None. A: 744.

College Men CCAA

Stanislaus 71, Chico 66

Stanislaus 16 7 24 24 — 71 Chico 17 10 22 17 — 66

Stanislaus State (2-3, CCAA 1-0) - Davis, Kyanna (4-10, 10-10) 20; Taylor, Kaleigh (8-15, 0-0) 16; Baylon, Angelica (1-2, 5-6) 8; Livingston, Brittney (3-9, 0-0) 7; Pilot, Taylor (2-9, 1-6) 6; Keding, Caitlin (4-9, 1-1) 10; Moore, Lizzie (1-1, 1-2) 3; Toler, Lauren (0-3, 1-4) 1; Green, Jayla (0-0, 0-0) 0; Hansen, Ashley (0-0, 0-0) 0; LaComb, Elissa (0-0, 0-0) 0. Totals: (23-58, 19-29) 71.

Chico State (4-2, CCAA 0-1) - Wong, Maddy (6-13, 0-0) 17; Washington, Hannah (4-12, 3-4) 11; Abdelkader, Daisha (3-8, 2-4) 8; Wegenke, Mikaila (0-6, 4-6) 4; Holland, Vanessa (1-5, 0-0) 3; Stark, Shay (5-8, 3-7) 15; Ison, Haley (2-7, 2-2) 6; Martinez, Myli (1-3, 0-0) 2; Hermanson, Caylee (0-0, 0-0) 0; Thoming, Brynn (0-1, 0-0) 0. Totals: (22-63, 14-23) 66.

3-Pt. Goals: Chico 8 (Wong 5); Stanislaus 6 (Davis 2). Rebounds: Stanislaus 53 (Livingston 12); Chico 29 (Washington 7). Assists: Stanislaus 14 (Baylon 8); Chico 13 (Abdelkader 8). Blocks: Stanislaus 5 (Davis, Taylor 2); Chico - None. Steals: Chico 9 (Washington, Wegenke 2); Stanislaus 7 (Davis, Pilot 2). Team Fouls: Chico 23; Stanislaus 22. Fouled Out: None. Techinal Fouls: None. A: 342.

High School Girls Nonconference

Waterford 52, Tioga 28

Waterford 13 11 18 10 — 52 Tioga 8 9 5 6 — 28

Waterford (1-0) - Alexa Aguilar 17; Shiyenne Young 11; Evelyn Garcia 8; Destiny Garcia 6; Mila Real 6; Mikayla Castro 2; Madison Terry 2.

Tioga (0-1) - No Stats Reported.

3-Pt. Goals: Waterford 2 (Aguilar, Young). Team Fouls: Waterford 14, Tioga 5. Fouled Out: None.

Soccer

College Women NCAA DII Playoffs

West Regional - First Round W. Washington 1, Stanislaus 0

At Rohnert Park, Sonoma State

No. 3 Western Washington (19-2-0) - Goal: Lindsey Fujiwara. Goalie - Saves: Natalie Dierickx 4 (Clean Sheet).

No. 6 Stanislaus State (15-6-0) - Goalie - Saves: Alyssa Herrman 7.

Cautions and Ejections: 74:12 (Yellow), #22 Makenzie Burks (WWU).

High School Boys Nonconference

Modesto 5, Central Valley 1

Modesto (1-0-0) - Goals: Oscar Avila 5.

Central Valley (0-1-0) - Goal: Leo Giovanni Ayala.

JV: Central Valley 1-0.