College Sports Modesto area Scores, Stats | Friday, Nov. 15 2019

LOCAL

Basketball

College Women Nonconference

Stanislaus 81, Holy Names 46

Holy Names 6 14 12 14 — 46 Stanislaus 20 19 22 20 — 81

Stanislaus State (1-2) - Taylor, Kaleigh (5-8, 0-0) 10; Davis, Kyanna (2-3, 4-4) 9; Pilot, Taylor (3-6, 3-4) 9; Green, Jayla (3-3, 2-2) 8; Baylon, Angelica (3-4, 0-0) 7; Toler, Lauren (4-6, 4-6) 12; Keding, Caitlin (4-9, 0-0) 11; LaComb, Elissa (3-4, 0-0) 6; Moore, Lizzie (2-2, 0-1) 4; Hansen, Ashley (1-7, 0-0) 3; Washington, Jada (1-5, 0-0) 2. Totals: (31-57, 13-17) 81.

Holy Names (0-2) - Martin, Gernijah (4-10, 4-8) 12; Valenzuela, Monica (4-9, 2-2) 12; Burland, Elle (1-3, 2-6) 4; Jones, Sara (1-3, 0-0) 2; Feingold, Christa (0-5, 0-0) 0; Candelario, Alexandra (2-6, 1-2) 5; Lynch, Macie (1-1, 1-4) 3; Clinton, Brooke (0-2, 2-2) 2; Banks, Kendralette (1-4, 0-0) 2; Williams, Jaliah (1-1, 0-1) 2; Taylor, Eryn (1-2, 0-0) 2; Abdullah, Samaiyah (0-1, 0-2) 0. Totals: (16-47, 12-27) 46.

3-Pt. Goals: Stanislaus State 6 (Keding 3); Holy Names 2 (Valenzuela 2). Rebounds: Stanislaus State 34 (Davis 9); Holy Names 28 (Williams 7). Assists: Stanislaus State 17 (Baylon, Toler 4); Holy Names 10 (Burland 4). Blocks: Stanislaus State 3 (Davis, Taylor Washington); Holy Names: None. Steals: Stanislaus State 14 (Baylon 5); Holy Names 6 (Burland 2). Team Fouls: Stanislaus State 25, Holy Names 19. Technical Fouls: Hansen (Stan). Fouled Out: None.

Golf

Clubs Escalon Lady Chippers

First Flight: 1 Marilyn McRitchie 40-9-31; 2. Lisa McDonald 44-12-32.

Second Flight: 1. Diane Stephens 61-32-29.

Chip-in: McRitchie - #4; Mary Alice Metzler - #3.

From Nov. 14 Oakdale Golf & Country Club - 18 Hole Ladies

Turkey Shoot - Low Net

First Flight - Overall: V. Whitworth 70.

1. P. Aldrich 72; 2. A. Skonovd 73; 3. A. Hansberry 76; T4. K. Brennan, B. Joslin 77.

Second Flight - Overall: L. O'Hearn 70.

1. D. Uhler 72; 2. M. Brown 73; T3. L. Haley, L. Oehrlein 75.

Third Flight - Overall: V. Dallas 70.

1. B. Anderson 70; 2. S. Keyser 71; 3. S. Dempster 72; 4. J. O'Connell 73.

Turlock Women’s Golf Club

First Flight: 1. P. GLattke, 2. L. Gonsalves, 3. C. Berry.

Second Flight: 1. M. Sisk; 2. M. Castro, 3. B. Beasley.

Soccer

College Women CCAA Playoffs - Semifinals

Sonoma 2, Stanislaus 1

at US San Diago, La Jolla

Sonoma State (15-2-1) - Goal: Alexis Espitia (19:13); Julia Pritchard (59:18). Assists: Molly Murphy. Goalie - Saves: Ashley Morton 2.

Stanislaus State (15-5) - Goals: Autumn Halvorsen (19:43). Assists: Jazzmin Thompson. Goalie - Saves: Alyssa Herrman 5.

Cautions and Ejections: 56:53 (Yellow), #36 Autumn Halvorsen (Stan) 89:59 (Yellow), #15 Sam Layman (SSU) 89:59 (Yellow), #3 Micaela Brewer (Stan).

Volleyball

High School CIF State Champioships

NorCal - Second Round

Thursday’s Matches, late

Division II: No. 13 Gregori at No. 5 Lincoln-Lincoln; No. 6 San Francisco University HS at No. 3 Central Catholic.

Division III: No. 7 Hilmar at No. 2 Burlinggame.

Division IV: No. 6 Lincoln-San Francisco at No. 3 Escalon.

Division V: No. 8 Le Grand at No. 1 Mt. Madonna-Watsonville.

Division VI: No. 8 California Crosspoint-Hayward at No. 1 Stone Ridge Christian, late Wednesday.

CIF - NorCal Championships Division II - Second Round

From Nov. 14 Central Catholic 3, San Francisco Univ. 0

(25-22, 25-22, 25-15)

Central Catholic (29-8) - Assists: McKenzie Lettice 30. Kills: Abby Castillon 14. Aces: Grace Mathias 4. Digs: Tessa Gallo 10.

San Francisco University (29-6) - No Stats Reported.