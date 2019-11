College Sports Modesto area Scores, Stats | Wednesday, Nov. 13, 2019

LOCAL

Basketball

College Men Nonconference, From Nov. 12

Stanislaus 75, Seattle Pac. 71

Stanislaus 40 35 — 75 Seattle Pac 28 43 — 71

Stanislaus State (3-0) - Salgado, Luis (3-4, 0-1) 7; Francois, Xavier (3-7, 5-5) 11; Thomas, Brandon (1-1, 0-0) 3; Davis, Ty (6-13, 8-8) 22; Scott, Darius (2-8, 1-1) 6; Zecic,Benno (1-3, 0-0) 2; Lavender, Fred (1-2, 2-3) 4; Browne, Cameron (2-2, 0-0) 4; Faniel, Vida (4-13, 3-4) 12; Ballungay, Kainoa (2-2, 0-0) 4; Campbell, Frankie (0-1, 0-0) 0. Totals: (25-56, 19-22) 75.

Seattle Pacific (0-3) - Anderson, Shaw (3-6, 0-0) 8; Long ,Gavin (3-13, 6-9) 12; El Mardi, Mehdi (3-7, 0-0) 7; Cavell, Harry (2-2, 0-0) 5; Moffitt, Divant'e (6-13, 1-4) 14; Olsen, Braden (1-3, 5-6) 7; Paulsen, Zack (3-7, 0-0) 8; Khan, Sharif (2-4, 0-0) 6; Medjo, Jacob (0-1, 0-0) 0; Fullerton, Filip (2-3, 0-0) 4. Totals: (25-59, 12-19) 71.

3-Pt. Goals: Seattle Pacific 9 (Anderson, Khan Paulsen 2); Stanislaus State 6 (Davis). Rebounds: Seattle Pacific 36 (Long 8); Stanislaus State 35 (Salgado 8). Assists: Stanislaus State 9 (Davis 5); Seattle Pacific 8 (Long 3). Blocks: Stanislaus State 5 (Francois, Lavender, Salgado, Scott, Zecic); Seattle Pacific 4 (Long 2). Steals: Stanislaus State 7 (Davis 3); Seattle Pacific 2 (Anderson, Olsen). Team Fouls: Stanislaus State 20, Seattle Pacific 20. Technical Fouls: None. Fouled Out: None. At: Seattle.

Cross Country

High School Boys & Girls

Sac Joaquin Section Championship

at Willow Hill, Folsom, CA

Varsity Boys - Division II: 10:30 a.m. Division I: 11 a.m. Division 4/5: 1:10 p.m. Division III: 1:45 p.m.

Varsity Girls - Division I: 10 a.m. Division II: 11:30 a.m. Division III: 12:40 p.m. Division 4/5: 2:15 p.m.

Golf

Clubs Creekside Ladybugs

Turkey Shoot: 1. Sandy Dieker, 2. Laura Heiser, 3. Elma Savage, 4. Myrna Runyan, 5. Marilyn McRitchie, 6. Shirley Keyser, 7. Patti Truett, 8. Pearl Cooper.

Birdies: Truett and Heiser, #8.

Chip-in: Heiser, #8.

Soccer

College Women CCAA Playoffs - First Round

Late Nov. 12 Stanislaus 2, Dominguez Hills 1 (OT)

at Turlock

Stanislaus State (15-4) - Goals: Ilena Rivera (41:41); Sadie Ortiz (90:04). Assists: Skyler Hoy (Selia Torres). Goalie - Saves: Alyssa Herrman 4.

Cal State Dominguez Hills (8-8-2) - Goal: Holly Kaemerle (48:24). Assists: Patricia Rubio-Martinez. Goalie - Saves: Alyssa Newsom 2.

Cautions and Ejections: 48:23 (Yellow), #9 Kelly Almazan (CSUDH) 83:24 (Yellow), #18 Summer England (Stan).

Water Polo

High School Sac Joaquin Section Finals

Saturday

at Roseville Aquatics Complex

Boys

Division II: No. 6 Buhach Colony vs No. 1 Bella Vista, 1 p.m.

Division III: No. 2 Oakdale vs No. 1 El Capitan, 10 a.m.

Girls

Division II: No. 2 El Capitan vs No. 1 Rio Americano, 2:30 p.m.

Division III: No. 3 Kimball vs No. 1 Sonora, 11:30 p.m.

Volleyball

High School CIF State Champioships

NorCal - First Round

Late Tuesday’s

Division II: No. 13 Gregori 3, No. 4 Arroyo Grande 2; No. 3 Central Catholic 3, No. 14 Harker-San Jose 0

Second Round - Today: No. 13 Gregori at No. 5 Lincoln-Lincoln, 6 p.m.; No. 6 San Francisco University HS at No. 3 Central Catholic, 6 p.m.

Division III: No. 7 Hilmar 3, No. 10 Rio Americano 0

Second Round - Today: No. 7 Hilmar at No. 2 Burlinggame, 6 p.m.

Division IV: No. 5 Tamalpais-Mill Valley 3, No. 12 Ripon Christian 0; No. 2 Marin Academy-San Rafael 3, No. 15 Calaveras 1; No. 3 Escalon 3, No. 14 Sierra Pacific-Hanford 0

Second Round - Today: No. 6 Lincoln-San Francisco at No. 3 Escalon, 6 p.m.

Division V: No. 8 Le Grand 3, No. 9 Urban-San Francisco 1

Second Round - Today: No. 8 Le Grand at No. 1 Mt. Madonna-Watsonville, 6 p.m.

Division VI: No. 8 California Crosspoint-Hayward at No. 1 Stone Ridge Christian, late Wednesday.

Division 2 NorCal - Round 1 Central Catholic 3, Harker 0

(25-14, 25-18, 25-15)

Central Catholic (28-8) - Assists: McKenzie Lettice 32. Kills: Abby Castillon 12. Aces: Castillon 3. Digs: Tessa Gallo 9.