Modesto area Scores, Stats | Tuesday, Oct. 22, 2019

Tuesday, Oct. 22, 2019

LOCAL

Golf

College Men From Oct. 21-22

Otter Invitational

Bayonet Golf Course, Seaside, Calif.

Par 72, 6969 yards

Team: 1. Barry 865; 2. Cal State Monterey Bay, Cal State San Marcos 879; 4. Cal State East Bay 886; 5. Stanislaus State 891; 6. Colorado-Colorado Springs, Colorado Mines 892; 8. Sonoma State, Valdosta State 898; 10. Chico State 905; 11. Florida Southern 906; 12. Western Washington 908; 13. Holy Names 917; 14. Cal State San Bernardino 934; 15. Northwest Nazarene 935.

Individual - Top 10: 1. Brad Sparrer (STAN) 70-69-71-210; 2. Felipe Alvarez (Barry) 213; 3. Elis Svard (CSUMB), Ethan Casto (WWU) 214; 5. AJ Ewart (Barry) 215; 6. Tyler Bakich (Barry) 216; 7. Kobie Lockwood (STAN) 71-72-74-217, Max Murai (CSUEB), Preston Smith (CO Mines) 217; 10. AJ Ouimet (Valdosta), Ryan Bisharat (CSUSM) 219.

Stanislaus State: t-21. Michael Jura 78-71-74-223; 74. Tim Sauer 78-85-80-243; 79. Bryson Bentley 86-83-81-250.

High School Girls From Oct. 21

CIF D3 Tournament

at The Ridge GC, Par 71

Teams: 1. Oakdale 408, 2. Vista Del Lago 433, 3. East Union 450, 4. Christian Brothers 465, 5. Rio Americano 485, 6. Lincoln 508, 7. Vanden 555, 8. Kimball 584, 9. Merced 616, 10. Atwater 646, 11. Nevada Union 667, 12. El Capitan 668, 13. Wood - NS.

Teams Moving to Masters: 1. Oakdale, 2. Vista Del Lago.

Individuals Moving to Masters: 1. Ashleigh Knepshield (RA) 75; 2. Birdie Brown (Placer) 77; 3. Tuesday Epperson (Lincoln) 77; 4. Melinda Amick (EU) 78; 5. Mikaella Manto (Sierra) 82; 6. Nikki Chindavong (Rodriguez) 85.

CIF D4 Tournament

at River Oaks GC, Par 72

Teams: 1. West Campus 509, 2. Dixon 523, 3. Pacheco 622, 4. Mountain House 690, 5. Johnson 702, Valley - NS, Cordova - NS, Beyer - NS, Mira Loma - NS, Pioneer - NS, Davis - Ns, Lathrop - NS, Woodland - NS, Johansen - Score.

Teams Moving to Masters: 1. West Campus.

Individuals Moving to Masters: 1. Amelia Kao (ML) 94; 2. Morgan Arguello (Di) 96; 3. Vannessa Carrasco (Di) 99; 4. Jillian Obelleiro (Di) 101; 5. Grayce Honsa (ML) 108.

CIF D5 Tournament

at Auburn Valley GC, Par 71

Teams: 1. Bear River 483, 2. Ripon 488, 3. Hughson 541, 4. Colfax 573, 5. Escalon 586, 6. Hilmar 601, 7. Argonaut 606, 8. Livingston 607, 9. Union Mine 609, 10. Liberty Ranch 618, 11. Bret Harte 620.

Teams Moving to Masters: 1. Bear River .

Individuals Moving to Masters: 1. Gabbi Iiardi (R) 84; 2. Olivia Machado (Hi) 94; 3. Genevieve Akers (LR) 95; 4. Lauren Conway (C) 96; 5. Kyla Denault (UM) 98* (def. Leah Ortiz (Center), 98, in 3 playoff holes).

Clubs

Turlock Tee Birds

First Flight: 1. Joyce Coughran 30; 2. Marlene Hendrickson 35; 3. Elaine Garcia 36

Chip-In: J. Coughran.

Spring Creek Niners

Results: 1. Heidi McCusker 32; 2. Tammy Miller 35; 3. Linda Lundy 37.

Tennis

High School Girls From Oct. 21

Western Athletic Conference Beyer 7, Pacheco 2

Singles: Litzy Rivera (P) d. Cynthia Madrigal, 7-6 (1), 6-0; Alexis Luna (B) d. Jackie Gomez, 6-3, 6-3; Bella Madero (B) d. Valerie Larios, 6-1, 6-4; Zoey Moffitt (B) d. Iris Garcia, 6-4, 6-3; Rayana Arellano (B) d. Kayla Velasquez, 6-1, 6-0; Mary Ruettermann (B) d. Bianca Montoya, 6-0, 6-1.

Doubles: Tabby Brown/Camille Cortez (B) d. Aaliyah Lucas/ Arianna Sanchez, 7-6 (3), 6-3; Sontee Schofield/Arline Borja (P) d. Gracie Maldonado-Roberts/Hailey Salha, 7-5, 7-6 (0); Patricia Trevillyan/Angela Wong (B) default.

Volleyball

High School Girls From Oct. 21

Central California Athletic League Enochs 3, Modesto 0

(25-19, 25-23, 27-26)

Enochs - Kills: Nicole Taro, Madison Hemiller 8. Assists: Riley Geary 20. Digs: Taro 10. Blocks: Taylor Hemiller, Sorelle Cherry 2. Aces: Taro 5.

Modesto - Kills: Kate Cover 11. Assist: Martha Wenstrup 10. Digs: Cover 12. Blocks: None. Aces: Cover 6.

JV: Enochs won. FROSH: Enochs won.

Water Polo

High School Boys Western Athletic Conference

Davis 8, Johansen 5

Davis - Goals: Rhett VanHorn 3, Seth Fischer 3, Octavio Varela 2.

Johansen- Goals: Michael Hildebrandt 4, Amam Boyd 1.

High School Girls Western Athletic Conference

Johansen 8, Davis 4

Johansen - Goals: Dakota Harvey 3, Brianna Tochimani 3, Emily Sisco 1, Martinez 1.

Davis - Goals: Emma Tigert 3, Stephanie Ramirez 1, Mary Bullertest 1.