Modesto area Scores, Stats | Tuesday, Sept. 3, 2019

Mixed Match Point: Team 1 Courtney MacPherson, Ron Myers, Tommy Drewery. Summer Madness: Team 5 Travell & Lindsay Williams, Mike Morais, Koleman Feichtmeir. Town-N-Country: Lady & The Tramps Blanca & Ryan Dunscomb, Damon Richmond, Josh Holly. Summer Triples: Ibuprofen Boys Bill Click, Terry McBride, Ray Whitler. Valley Mixed: Shake & Bake Theresa Barnard, Nick Haskins, Vincent Rocha, Neil Garrison. Sport Shot Trios: Team 4 Jacob Gaddam, Roman Heath, Elijah Torres.

Wed. Vets: Team 5 Larry Haber, Juan Ramierz. Daytime Gamblers: Guys & Broads Marie Graves, Paul Battisti, Linda Standridge, Tim Cochran. Just Friends: Team 12 Kris Klein, Kenny Koolhaas, Phil Groningen. Wed. Mixed 4’s: Split City Kevin Duffy, Butch Duffy, Stacy Estrada, Tom Worsham. Summerfest: Can’t Believe it’s not a Gutter David Perez, Dave Perez, Ken Franklin. Nine is Enough: Motown Brats Pinky Martin, Charlie Mew, Angie Bosio, Richard Weiglein.

Sierra: Holy Split Susan Barao, Sara Giles, Josh McDougald, Adam LaBlanc. Thirsty Thurs.: G Waggin Tim Chavarria, Wayne & Tassie Parkay. Fri. Vets: The Rollers Gary Grimes, Larry Haber, Myron Berterlo, Bill Sterling. Fri. Mixed 4’s: Team 7 Angie, Jaden, Travis Mitchell, Paul & Cherri Palaves. Jr./Adult: Team 6 Jeff Yarnell, Josh, Jacob, Tyler Stanford. Sun. Fun Day: The F In Pin David Coronado, Lindsay Young, Nick Haksin, Vince DeGregori III.