Modesto area Scores, Stats | Saturday, May 4, 2019

Saturday, May 4, 2019

LOCAL

Baseball

College CCAA

May 4 Chico 1, Stanislaus 0 (Gm 2)

Chico 100 000 0 — 1 5 1 Stanislaus 000 000 0 — 0 7 0

Daniel Foret, Connor Sealey (5), Alex Kent (7) and Myles Moran, Tyler Stofil. Kevin Hahn and Dalton Seymour.

WP – D. Foret (6-1). LP – K. Hahn (5-4). LP – A. Kent (8).

Chico State (28-19, 24-18 CCAA) – JT Navarro 3-3 (run, sb), Kyle Pineda 1-3 (RBI), Tyler Grissom 1-2.

Stanislaus State (29-21, 25-19 CCAA) – Vinny Margiotta 3-4, Jack Large 2-3, Grant Victor 1-2, Grant Bunker 1-4.

Chico 5, Stanislaus 3 (Gm 1)

Chico 200 000 003 — 5 13 1 Stanislaus 200 000 010 — 3 7 1

William Curless, Alex Kent (9) and Myles Moran. Tyler Murphy, Rylan Tinsley (5), Matt Pulos (8), Brandon Scott (9) and Matt Elser.

WP – W. Curless (3-4). LP – B. Scott (5-3). LP – A. Kent (7).

Chico State (27-19, 23-18 CCAA) – Griffin Hennessey 2-3 (2B), M. Moran 2-4, Alex DeVito 2-4 (RBI), Dustin Miller 2-4 (RBI, 2 runs, bb), JT Navarro 2-4 (run, bb).

Stanislaus State (29-20, 25-18 CCAA) – Vinny Margiotta 2-4 (run, 2B), Jack Large 1-2 (2-bb), Brandon De La Guardia 1-3 (run), Grant Bunker 1-4 (2 RBI, run, HR).

CCCAA Playoffs

Best of 3, May 4, Gm 2 Santa Rosa 4, Modesto 2

Santa Rosa 011 001 001 — 4 6 1 Modesto 000 200 000 — 2 5 2

Noah Rennard, Jacob Martinez (7), Devin Kirby (9) and Ethan Payne. Kevin Duffy, Nick Singer (6), Tanner Shears (8) and Omar Onate.

WP – N. Rennard (12-0). LP – K. Duffy (2-2). S – D. Kirby (17).

Santa Rosa Junior College (33-9) – Aiden Morris 2-3 (bb), Peter Raines 2-4 (run, 2B, sb), Jo Bynum 1-3 (RBI, run), Taylor Cullen 1-3 (run, bb, sb).

Modesto Junior College (24-17) – Sean Gingerich 1-3, Chris Alonzo 1-4 (bb), Marco Gonzales 1-4 (bb), Nick Price 1-4 (2B), O. Onate 1-4 (2 RBI, 2B).

Best of 3, May 3, Gm 1 Santa Rosa 4, Modesto 1

Modesto 010 000 000 — 1 7 0 Santa Rosa 001 002 01x — 4 8 2

Shane O’Malley, Jacob Marquez (6), Devin Kirby (8) and Peter Torres. Blane Abeyta and Omar Onate.

WP – J. Marquez (2-1). LP – B. Abeyta (5-4). S – D. Kirby (15).

Santa Rosa Junior College (32-9) – Jo Bynum 2-3 (RBI), Tyler Cullen 1-2 (run), P. Torres 1-3 (run), Peter Raines 1-3 (RBI, run), Logan Douglas 1-4 (run), Lawson Fana 1-4.

Modesto Junior College (24-16) – Marco Gonzales 4-5, Brandon Booz 1-4 (run), Sean Gingerich 1-4 (bb), Christian Witt 1-4.

Modesto Eliminated from CCCAA NorCal Playoffs

High School Central California Athletic League

May 3 Turlock 11, Downey 7

Turlock 005 210 3 — 11 14 3 Downey 006 100 0 — 7 5 4

Ethan Hurte, Dom Rodriguez (3) and Tyler Soderstrom. Anderson Grover, Gouker (5) and Gouker, Weizel (5).

WP – D. Rodriguez. LP – Gouker.

Turlock (21-6, 14-1 CCAL) – Mason King 3-5 (RBI), Cole Carrigg 2-4 (2 RBI), Clay Souza (HR, 4 RBI), Daulton Linn 3-4, Casey Carr (2B), Tyler Soderstrom 2-4 (2B, RBI), Justin Hines (2B, RBI).

Downey (6-21, 3-12 CCAL) – Wey 1-3 (2 RBI), Newman 1-2 (2B, RBI), Wilson (RBI), Holmes (RBI).

Tennis

High School Sac-Joaquin Section Boy’s Division

DII - Semifinals - Tuesday, May 7: No. 4 Pitman at No. 1 Rocklin

DIII - Finals - Wednesday, May 8: No. 3 Central Catholic vs. No. 1 Vista del Lago, Home cite TBD, 3:30 p.m.

DIV - Finals - Tuesday, May 7: No. 5 Manteca vs. No. 3 Oakdale, Home cite TBD, 3:30 p.m.

Co-Ed Division

All matches at 4 p.m.

DI - Semifinals - Monday: No. 4 Escalon at No. 1 Lindhurst; No. 3 Riverbank at No. 2 Sonora

DII - Semifinals - Wednesday: No. 4 Colfax at No. 1 Delhi, No. 3 Amador at No. 2 Bear River

DIV Semifinal May 3 Oakdale 5, Valley 4

Singles - Nelson Thao (V) d. Liam Peters, 6-4, 7-6 (7-3); Yurro Zabala (V) d. Frankie Dutra, 6-1, 1-6, 6-1; Caleb Poling (O) d. Wilson Lee, 6-0, 7-5; Jason Vo (V) d. Mark Chavez, 6-2, 6-4; Min Lep (V) d. Jimmy Homer, 6-4, 7-5; Zach Nielson (O) d. Toulee Vang, 6-0, 7-5.

Doubles - Teo Diaz/Aiden Rodrigues (O) d. Jason Torera/Jaicee Gaffbey, 3-6, 6-3, 6-3; Chris Frye/Max Moore (O) d. Riggie Lee/Justin Vang, 6-2, 6-3; Hayden Hill/Gil Alburo (O) d. Roger Lee/Koob Vang, 6-3, 6-1.

Volleyball

High School Boy’s Sac-Joaquin Section

DIII - Semifinals - Tuesday, May 7: No. 5 West Campus at No. 1 Ripon Christian, 5 p.m.