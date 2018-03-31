Saturday’s Modesto area college results

Local
Baseball
College
CCAA
Never miss a local story.
Stanislaus 11, San Bernardino 5
Stanislaus
410
021
300
—
11
11
3
San Bernardino
000
010
031
—
5
7
2
Tyler Murphy, Brandon Scott (8) and Anthony Enwiya. Dylan Stablein, Matthew Moriarty (3), Garret Christiansen (7) and Jake Peloquin.
WP – Murphy (3-2). LP – Stablein (1-3).
Stanislaus State (18-13, 14-11 CCAA) – B. De La Guardia 1-2 (2 runs, bb), John Holleran 1-2 (3 runs, 2 RBI, 3-bb, HR, sb), Jarret Veiga 3-5 (run, RBI), Jack Large 2-5 (run, 4 RBI, HR), Braeden Oki 1-4 (2 run).
CS San Bernardino (10-20, 10-14 CCAA) – Eric Allegro 2-4 (run, 3B), Jason Nall 1-2 (2 runs, RBI, HR), Ty Lineberger 2-5 (run, RBI, 2B).
Late Friday (Game 2)
San Bernardino 4, Stanislaus 3
Stanislaus
201
000
0
—
3
4
0
San Bernardino
000
031
x
—
4
11
1
Arnold Konner and Jake Peloquin. Dakota Edwards, Kevin Hahn (6) and Ethan Utler. WP – Konner (5-1). LP – Hahn (2-1).
CS San Bernardino (10-19, 10-13 CCAA) – Ty Lineberger 3-4 (run), Tyler Robles 2-4 (run, sb), J. Peloquin 1-2 (run, RBI, bb, HR), Alec Ceniceros 1-3 (2 RBI), A. Konner (CG).
Stanislaus State (17-14, 13-12 CCAA) – Jack Large 1-1 (run, RBI, HR), John Holleran 1-2 (RBI), Michael Wyatt 1-2 (run, bb), Jarrett Veiga 1-3 (2B).
Softball
College
CCAA (Game 2)
Stanislaus 10, CS San Marcos 9
San Marcos
001
404
0
—
9
10
0
Stanislaus
100
540
x
—
10
13
2
Karina Callazo, Kylie Ragsdale (4) and Ruby Quiralte. Skie Munoz, Carly Slack (4), Brittney Scardina (5) and Karla Bernal, Melody Forstie.
WP – Ragsdale (7-5). LP – Munoz (2-7).
Stanislaus State (22-14, 12-9 CCAA) – Aliyah Garvin 3-4 (run, 6 RBI, HR), Deja Guzman 2-3 (run, 2 RBI), Alexus Martinez 2-4 (3 runs, RBI).
CS San Marcos (8-29, 4-23 CCAA) – Lindsay Cerulle 2-4 (RBI), Karen Roman 2-4 (RBI).
(Game 1)
Stanislaus 3, CS San Marcos 1
San Marcos
000
001
0
—
1
3
0
Stanislaus
001
020
x
—
3
8
0
Kristin Borst, Kylie Ragsdale (6) and Ruby Quiralte. Caitlin Vinyard, Carly Slack (6) and Karla Bernal.
WP – Borst (4-3). LP – Vinyard (4-14).
S – Ragsdale (1).
Stanislaus State (21-14, 13-9 CCAA) – Kaitlyn Doyle 2-3 (run, 2B), Deza Guzman 2-3 (2 RBI), Alexus Martinez 2-3 (2 runs), Aliyah Garvin 1-3 (RBI).
CS San Marcos (8-30, 4-24 CCAA) – Sara Langdon 1-2 (sb), Raven LeClair 1-3, Lindsay Cerulle 1-4.
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