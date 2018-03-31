Sports

Saturday’s Modesto area college results

March 31, 2018 09:08 PM

Local

Baseball

College

CCAA

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Stanislaus 11, San Bernardino 5

Stanislaus

410

021

300

11

11

3

San Bernardino

000

010

031

5

7

2

Tyler Murphy, Brandon Scott (8) and Anthony Enwiya. Dylan Stablein, Matthew Moriarty (3), Garret Christiansen (7) and Jake Peloquin.

WP – Murphy (3-2). LP – Stablein (1-3).

Stanislaus State (18-13, 14-11 CCAA) – B. De La Guardia 1-2 (2 runs, bb), John Holleran 1-2 (3 runs, 2 RBI, 3-bb, HR, sb), Jarret Veiga 3-5 (run, RBI), Jack Large 2-5 (run, 4 RBI, HR), Braeden Oki 1-4 (2 run).

CS San Bernardino (10-20, 10-14 CCAA) – Eric Allegro 2-4 (run, 3B), Jason Nall 1-2 (2 runs, RBI, HR), Ty Lineberger 2-5 (run, RBI, 2B).

Late Friday (Game 2)

San Bernardino 4, Stanislaus 3

Stanislaus

201

000

0

3

4

0

San Bernardino

000

031

x

4

11

1

Arnold Konner and Jake Peloquin. Dakota Edwards, Kevin Hahn (6) and Ethan Utler. WP – Konner (5-1). LP – Hahn (2-1).

CS San Bernardino (10-19, 10-13 CCAA) – Ty Lineberger 3-4 (run), Tyler Robles 2-4 (run, sb), J. Peloquin 1-2 (run, RBI, bb, HR), Alec Ceniceros 1-3 (2 RBI), A. Konner (CG).

Stanislaus State (17-14, 13-12 CCAA) – Jack Large 1-1 (run, RBI, HR), John Holleran 1-2 (RBI), Michael Wyatt 1-2 (run, bb), Jarrett Veiga 1-3 (2B).

Softball

College

CCAA (Game 2)

Stanislaus 10, CS San Marcos 9

San Marcos

001

404

0

9

10

0

Stanislaus

100

540

x

10

13

2

Karina Callazo, Kylie Ragsdale (4) and Ruby Quiralte. Skie Munoz, Carly Slack (4), Brittney Scardina (5) and Karla Bernal, Melody Forstie.

WP – Ragsdale (7-5). LP – Munoz (2-7).

Stanislaus State (22-14, 12-9 CCAA) – Aliyah Garvin 3-4 (run, 6 RBI, HR), Deja Guzman 2-3 (run, 2 RBI), Alexus Martinez 2-4 (3 runs, RBI).

CS San Marcos (8-29, 4-23 CCAA) – Lindsay Cerulle 2-4 (RBI), Karen Roman 2-4 (RBI).

(Game 1)

Stanislaus 3, CS San Marcos 1

San Marcos

000

001

0

1

3

0

Stanislaus

001

020

x

3

8

0

Kristin Borst, Kylie Ragsdale (6) and Ruby Quiralte. Caitlin Vinyard, Carly Slack (6) and Karla Bernal.

WP – Borst (4-3). LP – Vinyard (4-14).

S – Ragsdale (1).

Stanislaus State (21-14, 13-9 CCAA) – Kaitlyn Doyle 2-3 (run, 2B), Deza Guzman 2-3 (2 RBI), Alexus Martinez 2-3 (2 runs), Aliyah Garvin 1-3 (RBI).

CS San Marcos (8-30, 4-24 CCAA) – Sara Langdon 1-2 (sb), Raven LeClair 1-3, Lindsay Cerulle 1-4.

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