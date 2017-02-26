Stanislaus County licensed to wed (02/27/17)

STANISLAUS COUNTY
TOM, Tracy Alyssa and KNIGHT, Lynnette Renee
PURTLE, Stephanie Nichole and REED, Jacob E.J.
GRAY, Megan Lynn and MCKEE, Shea Austin
SULTANI, Iqliema and SHARIFI, Ahmad Jawid
SINGH, Parmjit and GARCIA, Fabiola Q.
MOORE, Brandon A. and VILLEGAS, Irazema Valencia
DIAZ, Cruz Jr. and LANDON, Melissa Marie
PALOMINO-FARIAS, Antonio and MENDEZ-GAMINO, Alicia
ORTEGA, Nora and HERNANDEZ-GARCIA, Rocael
CONTRERAS-ESTRADA, Esterania and GARCIA-NEGRETE, Roberto
GRANADOS, Maria and HERNANDEZ-TORRES, Ricardo
BROWN, Maria Gabriela and LEON-ALBARRAN, Juan
MACIAS, Jessica Deanna and CRUZ-SALTO, Sinue Abigal
MORALES-ESPINOZA, Israel and MARAVILLA-VASQUEZ, Ana Idalia
LEE, Jennings and CHOU, Hsueh-Ting
SHARMA, Ajay and REHANI, Shalika
GRAY, Megan Lynn and MCKEE, Shea Austin
WINTERS, Trevor and LOURENCO, Monica
AFANADOR, Vanessa and SANDOVAL, Daniel
GARCIA, Julie and FLORES, Gabriel Jr.
AGRAZ, Juan and RUZ-LLAMAS, Claudia
HERNANDEZ-CONTRERAS, Nuemi and LOPEZ-ZEPEDA, David
ARREOLA, Meryah and GASCA, Jose Jr.
ANGLE, Forrest M. and BOGGERI, Alyssa Marie
SEVILLA-MORALES, Susana and CERVANTES DE LA CRUZ, Jorge
VERNON, Joyce Lucille and HOLLINGSWORTH, Arthur Wayne
BANDERAS-MARTINEZ, Mayra and LEON-QUEVEDO, Jose
SMOTHERMAN, Brian K. and SMITH, Shelby Marie
GONZALEZ-PALAFOX, David and VAZQUEZ, Stephanie
BUSSEY, Adam and DUMONT, Amanda
ROSALES, David A. and PORRAS, Laura Micaela
HERMOSILLO, Jonathan and WISHUM, Resha Dawinse
THOMAS, Jennifer M. and ADAMS, Ivan A.
SUAREZ-LOPEZ, Sergio and CARRILLO-OLIVERA, Jose
RAU, Edward Robert Jr. and GROVER, Jenny Ann
LIMIAS-CONTRERAS, Tomas and ANDRADE-AVILES, Maria de Lourdes
VALENCIA-TENA, Jose and IBARRA, Thalia
CLACK, Joshua J. and OLIVAS, Nubia
CAMACHO, Sylvia and DELGADILLO, Juan
ALVAREZ, Krystal C. and VALDOVINOS-ALVAREZ, Antonio de Jesus
ELIZONDO-LOPEZ, Alondra and ORTEGA-GARCIA, Angelo
ARREOLA, Julieta and MACIAS-BACIO, Omar
BROWN, Richard and FERNANDES, Cindy
BACICH, Joshua and MCDANIEL, Lauren
NOVOA-MORA, Miriam and VALERO-OJEDA, Carlos
NAVARRO, Jose Luis and CORNEJO-SALCEDO, Mayra Soledad
PEREZ, Daniel M. and CASTILLO-SILVA, Ana R. E.
GARCIA, Jessica Denise and RON, Ernesto Antonio
SINGH, Manveer and NATH, Sheetal Shivani
GUTIERREZ-ALEMAN, Arturo and PRIETO-LOPEZ, Isabel
CABANILLAS-RUIZ, Martha and ACOSTA-CASTRO, Roberto
ALFARO-CRUZ, Luis and CALDERON, Michelle
SOLORZANO, Isaiah and RAZON, Thania
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