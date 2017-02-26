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February 26, 2017 2:34 PM

Stanislaus County licensed to wed (02/27/17)

Bee Staff Reports

STANISLAUS COUNTY

TOM, Tracy Alyssa and KNIGHT, Lynnette Renee

PURTLE, Stephanie Nichole and REED, Jacob E.J.

GRAY, Megan Lynn and MCKEE, Shea Austin

SULTANI, Iqliema and SHARIFI, Ahmad Jawid

SINGH, Parmjit and GARCIA, Fabiola Q.

MOORE, Brandon A. and VILLEGAS, Irazema Valencia

DIAZ, Cruz Jr. and LANDON, Melissa Marie

PALOMINO-FARIAS, Antonio and MENDEZ-GAMINO, Alicia

ORTEGA, Nora and HERNANDEZ-GARCIA, Rocael

CONTRERAS-ESTRADA, Esterania and GARCIA-NEGRETE, Roberto

GRANADOS, Maria and HERNANDEZ-TORRES, Ricardo

BROWN, Maria Gabriela and LEON-ALBARRAN, Juan

MACIAS, Jessica Deanna and CRUZ-SALTO, Sinue Abigal

MORALES-ESPINOZA, Israel and MARAVILLA-VASQUEZ, Ana Idalia

LEE, Jennings and CHOU, Hsueh-Ting

SHARMA, Ajay and REHANI, Shalika

GRAY, Megan Lynn and MCKEE, Shea Austin

WINTERS, Trevor and LOURENCO, Monica

AFANADOR, Vanessa and SANDOVAL, Daniel

GARCIA, Julie and FLORES, Gabriel Jr.

AGRAZ, Juan and RUZ-LLAMAS, Claudia

HERNANDEZ-CONTRERAS, Nuemi and LOPEZ-ZEPEDA, David

ARREOLA, Meryah and GASCA, Jose Jr.

ANGLE, Forrest M. and BOGGERI, Alyssa Marie

SEVILLA-MORALES, Susana and CERVANTES DE LA CRUZ, Jorge

VERNON, Joyce Lucille and HOLLINGSWORTH, Arthur Wayne

BANDERAS-MARTINEZ, Mayra and LEON-QUEVEDO, Jose

SMOTHERMAN, Brian K. and SMITH, Shelby Marie

GONZALEZ-PALAFOX, David and VAZQUEZ, Stephanie

BUSSEY, Adam and DUMONT, Amanda

ROSALES, David A. and PORRAS, Laura Micaela

HERMOSILLO, Jonathan and WISHUM, Resha Dawinse

THOMAS, Jennifer M. and ADAMS, Ivan A.

SUAREZ-LOPEZ, Sergio and CARRILLO-OLIVERA, Jose

RAU, Edward Robert Jr. and GROVER, Jenny Ann

LIMIAS-CONTRERAS, Tomas and ANDRADE-AVILES, Maria de Lourdes

VALENCIA-TENA, Jose and IBARRA, Thalia

CLACK, Joshua J. and OLIVAS, Nubia

CAMACHO, Sylvia and DELGADILLO, Juan

ALVAREZ, Krystal C. and VALDOVINOS-ALVAREZ, Antonio de Jesus

ELIZONDO-LOPEZ, Alondra and ORTEGA-GARCIA, Angelo

ARREOLA, Julieta and MACIAS-BACIO, Omar

BROWN, Richard and FERNANDES, Cindy

BACICH, Joshua and MCDANIEL, Lauren

NOVOA-MORA, Miriam and VALERO-OJEDA, Carlos

NAVARRO, Jose Luis and CORNEJO-SALCEDO, Mayra Soledad

PEREZ, Daniel M. and CASTILLO-SILVA, Ana R. E.

GARCIA, Jessica Denise and RON, Ernesto Antonio

SINGH, Manveer and NATH, Sheetal Shivani

GUTIERREZ-ALEMAN, Arturo and PRIETO-LOPEZ, Isabel

CABANILLAS-RUIZ, Martha and ACOSTA-CASTRO, Roberto

ALFARO-CRUZ, Luis and CALDERON, Michelle

SOLORZANO, Isaiah and RAZON, Thania

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