Vital Statistics

January 29, 2017 5:41 PM

Dissolutions of marriage (01/30/17)

Bee Staff Reports

SMALL, Gina and Jim

PIERETTI, Elisa and Donald

KIRKLAND, Brandie and Charles

DUNN, Darlene and Douglas

HERNANDEZ, Paz and Roberto

CUEVAS, Rodolfo and Guillermina

NAVARRO, Martha and Wbaldo

OSEI KARIKARI, Paula and Daniel

MAGANA, Jasmine and HERNANDEZ, Cindy

MARGHERITA, Catherine and Carmelo

CANTU, Ibeth and CANTU-ARROYO, Eladio

ESQUIBEL, Samantha and Michael

VILLANUEVA, Miguel and VIRGEN, Luz

ROBLES, Claudia and RAMOS, Juan

VILLAFUERTE, Michael and Esperanza

SOUZA, Kacie and Theodore

SILVEIRA, Anibal and BETTENCOURT, Dora

GUARDADO, Laura and Nate

GARCIA, Fabiola and Jorge

TRAN, Lan and PHAM, Thong

INDIVERI, John and Misty

CERVANTES, Desiree and HOLDEN, Mark

GIOTTONINI, Jill and WHITE, Willie

GENASCI, Amy and Grant

REED, Aimee and Andrew

AMARILLAS-RUELAS, Ashley and RUELAS, Joel

KAUR, Avninder and GILL, Amardeep

BROWN, Emily and Danny

VALENZUELA, Jesselle and BOULDIN, Cameron

MIKSCHE, Michele and James

HERNANDEZ, Erica and Jocsan

WALKER, Elijah and Emma

LEAVITT-SIMMS, Megan and SIMMS, Thomas

HOFFMAN, Jessica and PAYNE, Jason

ERICKSON, Yvonne and JONES, Steven

STATEN, Roxanne and David

BROWN, Ashley and CASH, Donavon

ANGEL, Mary and Jesse

WANG, Geena and ZHOU, Guang

DESOUSA, Estela and GARCIA-DAROSA, Jaime

SANTOS, Valter and Katherine

AGUILAR, Yuliana and AGUILAR-FUENTES, Juan

WARREN, Megan and David

HUGHEY, Alexander and Gabryal

PLAGENZA, Justin and Allison

CONMY, Rebecca and Patrick

MACIAS, Margarita and Daniel

PELAYO, Viridiana and Victor

SOLIS, Yolanda and MAHLI, Major

POWERS, Ronald and YOUMANS, Vanessa

TRACY, Julian and Derek

AUSTIN, Norma and Donald

PABLO, Victoria and Raymond

BEAR, Tory and QUINTANA, Tess

BRADFORD, Carol and David

MORRIS, Kenneth and Melissa

JOLLY, Cheryl and Richard

ONATE, Andrew and Jennifer

PRATER, Ronald and Laura

PFEIFFER, Nina and Cody

CONNER, Sara and Chad

BRANAGH, Mishell and Timothy

SILVA, Daniel and MICHEL, Marcela

KNOTT, Sheryle and Jeffrey

JOHNSON, Sara and Matthew

OREGEL, Laura and VEGA, Jesus

ALANIZ, Sandra and Jerry

DESILVA, Avelino and Shawna

VERA, Yolanda and Jose

BEAUCHAMP, Cheryl and Thomas

DUARTE, Anna and Manuel

QUIJANO, Judy and Jorge

WILSON, Frances and Daniel

BELCHER, Ronnie and Tawnie

BUTTERFIELD, John and FULLER, Ivy

SAMPERIODE-RAMIREZ, Maria and VARGAS, Genaro

STALEY-TAYLOR, Kara and TAYLOR, Alan

SCOTT, Jayme and Travis

RANDALL, Diondra and Matthew

MAURICE, Sean and Joni

LIZARRAGA, Jaime and MANZO, Mayra

LEON, Fermin and Yolonda

ARZATE, Maria and Santiago

HERNANDEZ, Aida and ARELLANO, Anselmo

MARTIN, Mayra and Russell

RUIZ, Nichole and Miguel

MONTELONGO, Melissa and DUENAS, Mark

LUTRELL, Sonny and JOHNSON, Tonya

ESCOBEDO, Carlos and VILLANUEVA, Dolores

TAYLOR, Jerry and Elishia

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