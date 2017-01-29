Dissolutions of marriage (01/30/17)

SMALL, Gina and Jim
PIERETTI, Elisa and Donald
KIRKLAND, Brandie and Charles
DUNN, Darlene and Douglas
HERNANDEZ, Paz and Roberto
CUEVAS, Rodolfo and Guillermina
NAVARRO, Martha and Wbaldo
OSEI KARIKARI, Paula and Daniel
MAGANA, Jasmine and HERNANDEZ, Cindy
MARGHERITA, Catherine and Carmelo
CANTU, Ibeth and CANTU-ARROYO, Eladio
ESQUIBEL, Samantha and Michael
VILLANUEVA, Miguel and VIRGEN, Luz
ROBLES, Claudia and RAMOS, Juan
VILLAFUERTE, Michael and Esperanza
SOUZA, Kacie and Theodore
SILVEIRA, Anibal and BETTENCOURT, Dora
GUARDADO, Laura and Nate
GARCIA, Fabiola and Jorge
TRAN, Lan and PHAM, Thong
INDIVERI, John and Misty
CERVANTES, Desiree and HOLDEN, Mark
GIOTTONINI, Jill and WHITE, Willie
GENASCI, Amy and Grant
REED, Aimee and Andrew
AMARILLAS-RUELAS, Ashley and RUELAS, Joel
KAUR, Avninder and GILL, Amardeep
BROWN, Emily and Danny
VALENZUELA, Jesselle and BOULDIN, Cameron
MIKSCHE, Michele and James
HERNANDEZ, Erica and Jocsan
WALKER, Elijah and Emma
LEAVITT-SIMMS, Megan and SIMMS, Thomas
HOFFMAN, Jessica and PAYNE, Jason
ERICKSON, Yvonne and JONES, Steven
STATEN, Roxanne and David
BROWN, Ashley and CASH, Donavon
ANGEL, Mary and Jesse
WANG, Geena and ZHOU, Guang
DESOUSA, Estela and GARCIA-DAROSA, Jaime
SANTOS, Valter and Katherine
AGUILAR, Yuliana and AGUILAR-FUENTES, Juan
WARREN, Megan and David
HUGHEY, Alexander and Gabryal
PLAGENZA, Justin and Allison
CONMY, Rebecca and Patrick
MACIAS, Margarita and Daniel
PELAYO, Viridiana and Victor
SOLIS, Yolanda and MAHLI, Major
POWERS, Ronald and YOUMANS, Vanessa
TRACY, Julian and Derek
AUSTIN, Norma and Donald
PABLO, Victoria and Raymond
BEAR, Tory and QUINTANA, Tess
BRADFORD, Carol and David
MORRIS, Kenneth and Melissa
JOLLY, Cheryl and Richard
ONATE, Andrew and Jennifer
PRATER, Ronald and Laura
PFEIFFER, Nina and Cody
CONNER, Sara and Chad
BRANAGH, Mishell and Timothy
SILVA, Daniel and MICHEL, Marcela
KNOTT, Sheryle and Jeffrey
JOHNSON, Sara and Matthew
OREGEL, Laura and VEGA, Jesus
ALANIZ, Sandra and Jerry
DESILVA, Avelino and Shawna
VERA, Yolanda and Jose
BEAUCHAMP, Cheryl and Thomas
DUARTE, Anna and Manuel
QUIJANO, Judy and Jorge
WILSON, Frances and Daniel
BELCHER, Ronnie and Tawnie
BUTTERFIELD, John and FULLER, Ivy
SAMPERIODE-RAMIREZ, Maria and VARGAS, Genaro
STALEY-TAYLOR, Kara and TAYLOR, Alan
SCOTT, Jayme and Travis
RANDALL, Diondra and Matthew
MAURICE, Sean and Joni
LIZARRAGA, Jaime and MANZO, Mayra
LEON, Fermin and Yolonda
ARZATE, Maria and Santiago
HERNANDEZ, Aida and ARELLANO, Anselmo
MARTIN, Mayra and Russell
RUIZ, Nichole and Miguel
MONTELONGO, Melissa and DUENAS, Mark
LUTRELL, Sonny and JOHNSON, Tonya
ESCOBEDO, Carlos and VILLANUEVA, Dolores
TAYLOR, Jerry and Elishia
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