Vital Statistics

January 22, 2017 3:25 PM

Stanislaus County licensed to wed (01/23/17)

Bee Staff Reports

STANISLAUS COUNTY

MOA, Latu Feiloakilelei Mahealani and LESU, Natanielu Fetu

NORRIS, Donald J.J. and JOHNSON, Krista Lynn

POWERS, Teryson and DICKERSON, Carl

THOMPSON-MUZOUIZ, Jeremiah and RODRIGUEZ, Rachael

PEREZ, Rodrigo and CUMMINS, Melissa Ann

LARIOS, Yorick and ROMERO, Jennifer

COONS, Ashley Leeann and BILYEU, Damon James

SANGARI, Lodwick Jabrail and VALLES, Sonia Lopez

WILLIAMS, Tracy and BRYANT, Christopher

LOPEZ, Erika and MALDONADO, Robert

CERRITENO-GUZMAN, Juan and MENDOZA, Veronica

GOFORTH, Ritchie Dale and TRUEBLOOD, Stacy Dianne

ARDSHAHI, Peter and MORAD, Bernadet

KOLIANA, Rami and CHIBA, Lorin

GALLEGOS-FELIX, Judith and CARILLO-MARTINEZ, Vanessa

REED, Shelby and ICHORD, Lane

ORTIZ-AVINA, Maria Del Carmen and ESPINOZA, Diego

RUVALCABA-NAVARRO, Simon and RUVALCABA, Lidia

TAA, Nino Tejero and PETTIGREW, Kinsey Jordan

SWANN, Brian and JANIS, Rhonda Cassandra

GOMEZ-WENBURG, Don and ROBLES-SORIANO, Christina

PEREZ, Jesus Manuel and KOMAL

ELLIS, Richard and ELLIS, Desti Amber

CORREIA DE MEDEIROS, Tiago and LOPEZ, Ana

SCHNEIDER, Timothy and RODRIGUEZ, Yesenia

JACOBO, Willie and GUERRERO, Ma Erika J.A.

MEDVED, Raymond III and ORAT, Hannah J.H.

DOODY, Miranda Joanne and HEUVEL, Eric Jon

CRAWFORD, Terry and LAWSON, Tori Rachelle

CARPER, Leann and ZEPEDA-DIAZ, Christian

SILVEY, Nicole and FORD, Dalton Jacob

MENDOZA-VALENCIA, Ramiro and MERKLING, Katherine

RUSH, Haley Christine and LARSON, Kevin

COLLINS, Rachel and EVANS, Brandon Michael

ORSBURN, Joseph and ORTIZ, Elena

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