Stanislaus County licensed to wed (01/23/17)

STANISLAUS COUNTY
MOA, Latu Feiloakilelei Mahealani and LESU, Natanielu Fetu
NORRIS, Donald J.J. and JOHNSON, Krista Lynn
POWERS, Teryson and DICKERSON, Carl
THOMPSON-MUZOUIZ, Jeremiah and RODRIGUEZ, Rachael
PEREZ, Rodrigo and CUMMINS, Melissa Ann
LARIOS, Yorick and ROMERO, Jennifer
COONS, Ashley Leeann and BILYEU, Damon James
SANGARI, Lodwick Jabrail and VALLES, Sonia Lopez
WILLIAMS, Tracy and BRYANT, Christopher
LOPEZ, Erika and MALDONADO, Robert
CERRITENO-GUZMAN, Juan and MENDOZA, Veronica
GOFORTH, Ritchie Dale and TRUEBLOOD, Stacy Dianne
ARDSHAHI, Peter and MORAD, Bernadet
KOLIANA, Rami and CHIBA, Lorin
GALLEGOS-FELIX, Judith and CARILLO-MARTINEZ, Vanessa
REED, Shelby and ICHORD, Lane
ORTIZ-AVINA, Maria Del Carmen and ESPINOZA, Diego
RUVALCABA-NAVARRO, Simon and RUVALCABA, Lidia
TAA, Nino Tejero and PETTIGREW, Kinsey Jordan
SWANN, Brian and JANIS, Rhonda Cassandra
GOMEZ-WENBURG, Don and ROBLES-SORIANO, Christina
PEREZ, Jesus Manuel and KOMAL
ELLIS, Richard and ELLIS, Desti Amber
CORREIA DE MEDEIROS, Tiago and LOPEZ, Ana
SCHNEIDER, Timothy and RODRIGUEZ, Yesenia
JACOBO, Willie and GUERRERO, Ma Erika J.A.
MEDVED, Raymond III and ORAT, Hannah J.H.
DOODY, Miranda Joanne and HEUVEL, Eric Jon
CRAWFORD, Terry and LAWSON, Tori Rachelle
CARPER, Leann and ZEPEDA-DIAZ, Christian
SILVEY, Nicole and FORD, Dalton Jacob
MENDOZA-VALENCIA, Ramiro and MERKLING, Katherine
RUSH, Haley Christine and LARSON, Kevin
COLLINS, Rachel and EVANS, Brandon Michael
ORSBURN, Joseph and ORTIZ, Elena
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